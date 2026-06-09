Zelenski se reúne con el Rey Carlos III, ¿Cuál es el papel de la monarquía si el poder ejecutivo lo tiene el Primer Ministro de Reino Unido?

Este lunes 8 de junio el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, hizo una parada en la que fuera la residencia preferida de la Reina Isabel II: el Castillo de Windsor para un encuentro privado con el Rey Carlos III.

Tras finalizar conversaciones estratégicas en Londres con el Primer Ministro Sir Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, Zelenski buscó en el monarca británico algo más que un apoyo diplomático: un respaldo simbólico con una gran carga histórica.

Durante el encuentro, que Zelenski calificó como un momento de apoyo inquebrantable, el presidente ucraniano lanzó una invitación esperada pero no por ello menos polémica: espera que Carlos III realice una visita oficial a Ucrania, de ser posible antes de que termine este año.

La visita llega en un momento de alineación del bloque europeo. En una declaración conjunta tras sus reuniones en el número 10 de Downing Street (residencia oficial del Primer Ministro), el Reino Unido, Francia y Alemania —el llamado grupo E3— reiteraron que seguirán firmes en su compromiso con Ucrania, exigiendo un alto al fuego inmediato al Kremlin y condenando los constantes ataques rusos.

En medio de esta gira, Zelenski también se dio tiempo para abordar temas domésticos británicos. Al ser consultado sobre la decisión de algunos ayuntamientos del partido Reform UK de retirar las banderas ucranianas de sus edificios públicos, fue diplomático pero firme: "Espero que las vuelvan a poner". Aunque aclaró que no quería involucrarse en política interna, advirtió que en un mundo tan sensible, "pequeños errores pueden romper grandes amistades".

As always, a good audience with His Majesty King Charles III of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. I thank His Majesty, the people, and the entire United Kingdom for their ironclad support for our people.



Photo: The Royal Family.@RoyalFamily pic.twitter.com/XVTc1Uebfn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026

¿Por qué reunirse con el Rey si el poder ejecutivo lo tiene el Primer Ministro?

Para nosotros que no estamos gobernados por una monarquía parlamentaria, la dualidad entre el Primer Ministro y el Rey puede parecer confusa. ¿Por qué es tan importante para un presidente en tiempos de guerra estrechar la mano de un monarca que, técnicamente, no toma decisiones políticas?

La respuesta se basa en que el Rey Carlos III desempeña dos funciones paralelas que la política no puede reemplazar:

1. El Jefe de Estado que reina, pero no gobierna: En la arquitectura constitucional británica, el primer ministro es quien realmente toma las decisiones: maneja el presupuesto, dirige las fuerzas armadas y promulga leyes. El Rey, como jefe de Estado, debe seguir el consejo del gobierno. Su rol diario es formal: nombrar ministros, abrir sesiones parlamentarias y firmar documentos de estado. Sin embargo, su audiencia semanal con el Primer Ministro es un canal de influencia único, donde puede "aconsejar y advertir" sin necesidad de exponerse a la controversia pública. Cuando Zelensky se reúne con el Rey, no está hablando con un político de turno, sino con la institución que garantiza la continuidad del Estado británico más allá de cualquier ciclo electoral.

2. El Jefe de la Nación: El símbolo de unidad: Aquí es donde la figura del monarca cobra un peso enorme para un líder extranjero. Mientras que el primer ministro representa una postura política específica (que puede cambiar o ser rechazada por los votantes), el Rey actúa como el ancla de la identidad nacional, la unidad y la estabilidad.

Cuando Carlos III recibe a Zelenski, el mensaje que envía no es partidista, es capital político mostrando que el Reino Unido en conjunto recibe y apoya a Ucrania. Su papel como "jefe de la nación" —que se manifiesta en sus más de 500 compromisos públicos anuales y su patronazgo de cientos de organizaciones— lo convierte en el máximo representante del espíritu del país. Para un líder en guerra, obtener el respaldo del rey significa obtener el sello de aprobación del país mismo, un símbolo de legitimidad que trasciende las promesas de cualquier gabinete ministerial.

Al invitar al Rey a Ucrania, Zelenski no está buscando un aliado militar más; busca que el máximo símbolo de la historia y la unidad británica ponga su mirada en el conflicto, otorgándole una relevancia moral que pocos líderes mundiales pueden ofrecer.