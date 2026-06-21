No fue invasión militar: revelan cómo Rusia, China e Irán operan en México y América Latina

Investigadores del Center for the Study of Democracy han encendido nuevas alertas sobre el papel que juegan tres potencias globales en la región.

De acuerdo con este análisis, Rusia, China e Irán no solo mantienen presencia diplomática o económica en América Latina, sino que habrían integrado prácticas ilícitas dentro de sus estrategias geopolíticas.

El caso de México aparece como uno de los puntos más sensibles del estudio, al señalarse como un espacio donde estas dinámicas encuentran condiciones favorables para operar.

¿Cómo operan Rusia, China e Irán en América Latina?

El informe sostiene que estas potencias han ido más allá de la influencia tradicional. Según los expertos consultados, sus estrategias combinan actividades de espionaje, redes de desinformación, triangulación petrolera, lavado de dinero y hasta posibles vínculos con estructuras criminales.

La clave, explican, está en que estas acciones se presentan como herramientas dentro de una estrategia política más amplia.En palabras de los investigadores, la actividad ilícita se estaría transformando en un instrumento de poder estatal.

¿Por qué México es un punto clave para estas operaciones?

Uno de los puntos más delicados del análisis apunta directamente a la situación interna de México, donde los especialistas advierten que la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional generan un terreno perfecto..

Esta fragilidad se refleja en la capacidad limitada de supervisión en puntos estratégicos como las aduanas.

Actualmente, los reconocimientos aduaneros en el país solo alcanzan entre el 10% y el 15% de las mercancías que ingresan, lo que deja entre un 85% y 90% sin revisión directa por falta de recursos y capacidad operativa.

Redes criminales, comercio y presencia internacional

Se menciona la complejidad en la cadena de suministro de químicos y equipos que terminan vinculados a mercados ilícitos en distintos niveles.

Estas dinámicas, según el análisis, no se limitan a un solo país o región, sino que involucran múltiples jurisdicciones y redes que operan de forma coordinada.

En este contexto, se señala que en México confluyen intereses vinculados a organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que aumenta la complejidad del fenómeno.

¿Qué papel juegan los medios y la desinformación?

Otro de los elementos que destaca el estudio es el uso de la información como herramienta de influencia. Se menciona la expansión de canales de comunicación vinculados al Kremlin, así como programas de capacitación y espacios de reconocimiento a comunicadores en la región.

En paralelo, también se han observado alianzas indirectas entre redes de propaganda y contextos de violencia organizada, lo que refuerza la preocupación de los investigadores.