El periodista José Fernando Patiño confirma que encontraron el cuerpo de su padre tras el terremoto en Colombia

El dolor por las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto alcanzó de manera directa al gremio periodístico del país. Tras más de 24 horas de intensa angustia y movilización, el reconocido comunicador y conductor de televisión José Fernando Patiño confirmó a través de sus redes sociales el hallazgo del cuerpo sin vida de su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien había quedado atrapado bajo los restos de un edificio desplomado en la ciudad de Cali.

"Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros", expresó el periodista en un emotivo mensaje. En la publicación, el comunicador extendió su agradecimiento a los cuerpos de socorro, brigadistas, voluntarios y ciudadanos que se sumaron a las labores de remoción de detritos en la capital del Valle del Cauca durante la emergencia.

Dio señales de vida antes de sucumbir

La emergencia para la familia Patiño comenzó después del colapso del edificio donde se encontraba Darío Patiño Rivera al momento del sismo. En las primeras horas seguidas a la catástrofe, el periodista lanzó un llamado de auxilio a través de redes sociales y medios de comunicación, señalando que su padre, quien era hipertenso y diabético, había logrado dar señales de vida desde el interior de la estructura derrumbada antes de que se perdiera la comunicación.

La incertidumbre aumentó cuando circuló información sobre un presunto rescate inicial y su traslado a un centro médico local. Sin embargo, al trasladarse a la clínica indicada, Patiño notó que su papá no estaba en la lista de los registros de ingreso. Por ello regresaron a buscarlo a los escombros con rescatistas y binomios caninos, hasta que finalmente se concretó la extracción de los restos durante la noche del martes 11 de agosto de 2026.

Es un rostro querido de la televisión colombiana

José Fernando Patiño, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, es una figura amplia y positivamente reconocida en la televisión colombiana por su cobertura de eventos de trascendencia nacional, tales como la tragedia de Mocoa en 2017 y la visita pastoral del Papa Francisco. En esta ocasión, su testimonio personal refleja el drama de cientos de familias en ciudades como Pereira, Manizales y la propia Cali, donde los equipos de emergencia continúan trabajando en la localización de sobrevivientes.

El fallecimiento de Darío Patiño Rivera se suma a las cifras de víctimas mortales dejadas por el movimiento telúrico en el occidente del país. Diversos gremios de la comunicación, instituciones públicas y colegas del sector han expresado sus condolencias y solidaridad con el periodista y sus allegados ante la pérdida irreparable.