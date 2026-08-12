Quería regresar a buscar a su dueño: Rescatan a perrito de los escombros del terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia la mañana del pasado lunes 10 de agosto sigue dejando imágenes sorprendentes por todos los rescates que se han hecho en las últimas horas.

Miles de personas siguen desaparecidas, por lo que los trabajos de los equipos de emergencia continúan en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

En medio de toda la tragedia surgió un momento de esperanza que le alegró el corazón a muchos, pues en redes sociales se hizo viral el momento en el que se sacó de entre los escombros a un perrito.

Rescatan a perrito de los escombros en Colombia

Un video compartido en redes sociales se volvió viral por captar el momento en el que un perrito es rescatado de los escombros tras el terremoto en Colombia.

🇨🇴🐶 ¡Rescatado con vida! Un perrito fue localizado entre los escombros de un edificio derrumbado tras el #sismo de magnitud 7.4 que sacudió el oeste de #Colombia.



💔 Vecinos señalan que su dueño aún estaría atrapado entre los escombros.



🎥 Santiago Henao vía Storyful… pic.twitter.com/j5nnn169Dv — Valkiria On Line (@valkiriaonline) August 11, 2026

En el clip se ve que varias personas lo acarician y le ofrecen agua al cachorro, quien se nota visiblemente espantado y con nervios, pero en ningún momento fue agresivo.

En la descripción de la publicación se menciona que quería regresar a las ruinas del edificio, pues supuestamente su dueño seguiría atrapado abajo de ellas.

Rescatan a gatito de los escombros en Colombia

En un edificio de la ciudad de Pereira, un pequeño gatito fue rescatado de los escombros, provocando que todos los involucrados en las labores celebraran.

¡Siguen los rescates!🐈

Un pequeño gatito fue puesto a salvo luego del #terremoto que sacudió a Colombia y dejó varias ciudades en crisis.⚠️

Este martes, rescatistas hallaron al felino entre escombros de un edificio en Pereira, dejando otro rayito de esperanza entre esta… pic.twitter.com/xAp1oetFXr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

No hay una cifra oficial de la cantidad de mascotas que han sido salvadas después de la tragedia, sin embargo, todas las vidas cuentan y con estos videos nos queda más que claro.

¿Cuántos muertos y heridos hay por el terremoto de Colombia?

El último reporte oficial de las autoridades señala que el terremoto en Colombia ha dejado 188 personas fallecidas y al menos mil 677 heridas.

Cali es la ciudad más afectada por la tragedia, con 95 muertos y 997 heridos, seguida de Pereira, que reportó 79 fallecidos y 278 personas lesionadas. En Quibdó se registraron 9 víctimas mortales y 116 heridos, mientras que Manizales contabilizó 5 fallecidos y 112 personas afectadas.