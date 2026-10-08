Emotiva historia: Morocho, el perro rescatado en el río Mapocho fue adoptado por un municipio de Chile

El perro llamado Morocho, quien fue rescatado el pasado 6 de octubre del río Mapocho, encontró un nuevo hogar tras su heroico operativo de salvamento. Convertido en un héroe mediático, este adorable peludo quedó atrapado en la ribera del río debido a las intensas lluvias en la Región Metropolitana de Chile.

La historia conmovió a todos, llegando incluso a oídos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien confirmó que Morocho sería adoptado como nuevo miembro de la municipalidad.

"Teníamos a mucha gente interesada en adoptarlo. Actualmente, contamos con varios perritos en adopción, pero tras el esfuerzo por salvar a Morocho, decidimos que se quede con nosotros. ¡Morocho ahora será funcionario municipal!". expresó el alcalde.

¿Cómo fue rescatado Morocho?

El hecho ocurrió durante la mañana del 6 de octubre a la altura de la comuna de Recoleta. Las intensas lluvias registradas sobre la capital incrementaron el caudal, dejando al animal aislado sobre una estructura de cemento en medio de las corrientes.

Por lo que Morocho fue arrastrado durante varios metros. Posteriormente, logró abandonar el caudal por su cuenta y fue asistido por los rescatistas y trasladado hacia la veterinaria municipal de la comuna.

¿Qué pasó tras su rescate?

Tras el dramático rescate, Morocho fue trasladado a la veterinaria municipal para recibir los cuidados necesarios. La solidaridad y apoyo de la comunidad se hicieron presentes, y la Municipalidad de Santiago lanzará una jornada de adopción responsable para informar sobre otros pequeños peludos en busca de un hogar.

Gracias al rescate de Morocho, en octubre se llevará a cabo una emotiva jornada de adopción para darles una segunda oportunidad a estos tiernos compañeros.

El río Mapocho no solo fue testigo de la valentía de Morocho, sino también del amor y la solidaridad que pueden surgir en momentos de crisis. Este peludo rescatado ahora formará parte importante del equipo municipal, demostrando que la bondad y el cuidado hacia los animales nunca pasan desapercibidos.

Con información de CNN