Ternura en acción: Conoce a Comando, el chihuahua que conquistó a la Guardia Nacional

Comando se convirtió en el más tierno integrante de la Guardia Nacional de México, quien se encuentra en proceso de capacitación para no solo acercar a los agentes uniformados a la comunidad, sino también para especializarse en operaciones de búsqueda y rescate.

A sus 13 meses de edad, este pequeño recluta canino sorprende al subir escaleras y saltar obstáculos durante su entrenamiento, desafiando los límites impuestos por su reducido tamaño de 21 centímetros y siete kilos de peso.

¿Cómo se integró como elemento en la Guardia Nacional?

Hace seis meses, Comando fue rescatado en Chihuahua, donde vivía con unos adultos mayores que ya no podían cuidarlo. Desde entonces, su vida dio un giro inesperado al unirse oficialmente a la Guardia Nacional. Este valiente chihuahua ha participado en eventos cívicos, demostrando su obediencia y dedicación.

La teniente Debora Hernández destacó que Comando rompe esquemas al demostrar que no se necesitan perros grandes para formar parte de esta institución, además de fortalecer el vínculo entre la fuerza militar y la ciudadanía.

Se ha convertido en uno de los rostros públicos más reconocibles de la fuerza | Reuters

¿Por qué destaca Comando?

La Guardia Nacional cuenta con una fuerza canina mayoritariamente conformada por razas de trabajo como el pastor belga malinois y el xoloitzcuintli, siendo Comando una excepción por su tamaño.

Cabe destacar que, los chihuahuas son conocidos por sus grandes orejas erguidas, su fuerte personalidad y sus ojos expresivos, pueden ser alertas y enérgicos, pero rara vez se les considera candidatos para trabajos operativos serios.

Además, Comando apareció en el desfile del Día de la Independencia de México y ha inspirado su propia versión animada y una creciente cantidad de memes en las redes sociales.

La presencia de Comando no solo busca humanizar la imagen de la Guardia Nacional, sino también demostrar que, más allá de su diminuto tamaño, la bondad y valentía no conocen fronteras.

Comando, an adopted Chihuahua, has become Mexico's smallest National Guard member, helping the force build community trust in Mexico City despite its 350 dogs being mostly large breeds https://t.co/yhxVKoxst4 pic.twitter.com/Y3OESn2k2H — Reuters (@Reuters) September 30, 2026

Con información de Reuters