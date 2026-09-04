El presidente chino aboga por un desarrollo de alta calidad en las relaciones con Kirguistán

Antes de su llegada a Kirguistán, con motivo de su participación en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai y una visita de Estado, el presidente chino, Xi Jinping, publicó un artículo en el periódico “Slovo Kyrgyztana” y la Agencia Nacional de Noticias Kabar. El mandatario chino instó a Kirguistán a unir fuerzas con China para abrir un nuevo capítulo de desarrollo de alta calidad en las relaciones bilaterales. Describió a ambos países como buenos vecinos, socios y amigos, y afirmó que sus relaciones han resistido la prueba de los cambios en el panorama mundial y han mantenido una cooperación estable y fructífera. Llamó a ambas naciones a mantener viva su tradicional amistad y a potenciar la colaboración en campos como el comercio y la inversión, los minerales verdes, la economía digital y la inteligencia artificial.

El presidente Xi también animó a fortalecer los intercambios culturales y entre los pueblos, así como la cooperación en el marco de las Naciones Unidas. Hizo un llamamiento a ambas partes para que defiendan conjuntamente el multilateralismo y promuevan un sistema de gobernanza global más equitativo. En cuanto a la Organización de Cooperación de Shanghai, Xi afirmó que China valora la labor de Kirguistán, que ejerce la presidencia rotativa del organismo, y expresó su confianza en que la próxima reunión inyectará un nuevo impulso a la construcción de una comunidad de futuro compartido de la OCS para beneficio de todos sus Estados miembros.

Esta ha sido la tercera visita de Xi a Kirguistán. En 2013, durante el primer viaje del presidente chino a este país de Asia Central, China y Kirguistán anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica. Posteriormente, la elevaron a una asociación estratégica integral de la nueva era. Tan solo el año pasado, Xi se reunió con el presidente kirguís, Sadir Japarov, en tres ocasiones, reflejando la estrecha comunicación de alto nivel entre ambos países.

La visita del presidente chino coincide con el 35º aniversario de la independencia de Kirguistán. En nombre del Gobierno y del pueblo de China, Xi expresó sus más sinceras felicitaciones y mejores deseos al pueblo de Kirguistán, destacando la importancia de seguir profundizando la amistad bilateral.

