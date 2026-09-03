Grupo de Medios de China presenta sus programas destacados en Kirguistán y Egipto

El Grupo de Medios de China (CMG) ha celebrado estos días varias actividades en Biskek, capital de Kirguistán, y El Cairo, capital de Egipto, para presentar algunas de sus producciones más destacadas, como el programa “Respuestas a las cartas del presidente Xi Jinping”, que ya han sido emitidos por las televisiones y medios kirguises y egipcios.

Algunos de los asistentes a estos eventos destacaron que estos programas pueden ayudar al público de sus países a comprender la profundidad de la cultura china y la vitalidad de la nueva era del país asiático, así como sus avances en ámbitos como la innovación, la educación y el desarrollo social. También expresaron su optimismo ante la posibilidad de que los medios de comunicación puedan ayudar a estrechar los vínculos de amistad entre China y Kirguistán, así como con Egipto, y la Organización de Cooperación de Shanghai, y contribuir a fomentar los intercambios entre civilizaciones y fortalecer el entendimiento mutuo entre diferentes sociedades.

“Respuestas a las cartas del presidente Xi Jinping” reúne algunas de las misivas que el mandatario chino envió a destacados sinólogos, artistas y jóvenes en el extranjero. A través de esta correspondencia, el público descubre los esfuerzos del presidente Xi por impulsar la amistad y el entendimiento entre pueblos, promoviendo además valores compartidos de respeto, cooperación e intercambio cultural. Asimismo, el programa muestra a China como un país responsable, caracterizado por la apertura, la inclusión y la cooperación de beneficio mutuo, destacando también su compromiso con el desarrollo y la colaboración internacional.

Iniciativas como esta son posibles gracias, en parte, a los múltiples acuerdos de cooperación entre CMG y medios de cooperación de todo el mundo. Ulanbek Satiev, director general de la Corporación Nacional de Radiodifusión y Televisión de Kirguistán, aseguró que la asociación con CMG ha permitido a las audiencias de los dos países conocer más sobre sus culturas y su desarrollo. Gracias a ello, el público kirguís tendrá acceso a múltiples documentales, series y programas culturales que ponen de relieve la artesanía, el patrimonio cultural, la medicina tradicional y la vida cotidiana de China, ampliando las oportunidades para conocer de primera mano la diversidad y riqueza cultural del país asiático.