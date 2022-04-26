El Salvador extiende estado de emergencia para combatir pandillas

El Congreso de El Salvador aprobó el domingo 24 de abril una prórroga de un mes para el estado de emergencia que, según los grupos de derechos humanos, infringen las libertades civiles, pero que el presidente Nayib Bukele ha dicho que son necesarias después de una oleada de asesinatos de pandillas.

El estado de emergencia, que otorga facultades y medidas para limitar algunos derechos constitucionales, entraron en vigencia a fines del mes pasado luego de que el El Salvador registrara 62 homicidios en un día, la cifra más alta en dos décadas.

Desde entonces, las autoridades dijeron que han arrestado a más de 16,000 presuntos miembros de pandillas. Las organizaciones de derechos humanos han dicho que las detenciones incluyen arrestos arbitrarios de personas que no son pandilleros y abusos de autoridad.

"El gobierno de El Salvador está diciendo que la medida es para mantener la tranquilidad, pero eso no es parte del estado de excepción. ¿Por qué un estado de excepción? Están desnaturalizando la figura, y la están usando para cualquier cosa", dijo el defensor de derechos humanos Eduardo Escobar.

Bukele dijo el mes pasado que el estado de emergencia se usarían solo cuando sea necesario y que la vida continuaría con normalidad para la "gran mayoría" de las personas en El Salvador.

El estado de emergencia permite restricciones a la libertad de reunión y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, así como una prórroga de la detención administrativa.

Desde que se hicieron cumplir las medidas, los legisladores también votaron para aprobar aumentos sustanciales en las sentencias de prisión para los líderes y miembros de pandillas.

Más de 1,000 terroristas capturados solo en este día.



Más de 17,000 en solo 30 días.



Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/iUT1ZQrjYd — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 25, 2022

Bukele vs. las pandillas

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo para el país de unos 6,5 millones de habitantes.

Esa tasa ha disminuido constantemente desde que Bukele asumió el cargo en 2019. Los datos policiales muestran que el año pasado se cometieron 1,140 homicidios, 15% menos que el año anterior.

Pero los críticos dicen que la administración de Bukele se ha caracterizado por un retroceso en la democracia mientras busca consolidar su control sobre los poderes legislativo y judicial.

Su gobierno también ha sido acusado de negociar un pacto con las dos principales pandillas, ofreciendo a sus miembros mejores condiciones de prisión, dinero y otros beneficios a cambio de que reduzcan las tasas de homicidios y apoyen al partido de Bukele en las elecciones legislativas.

Él ha negado repetidamente esas acusaciones.

Estados Unidos dijo este mes que estaba preocupado por el aumento de asesinatos y pidió a El Salvador que aborde el problema mientras protege las libertades civiles.