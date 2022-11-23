El Salvador presenta iniciativa para emitir bonos bitcoins

El gobierno de El Salvador envió al Congreso una iniciativa de ley para emitir bonos de inversión con bitcoins, una criptomoneda que ya fue adoptada en ese país como moneda de curso legal.

El proyecto, denominado “ley de emisión de activos digitales”, tiene como objetivo regular la oferta de los bonos con criptomonedas a inversores nacionales y extranjeros.

La iniciativa se presentó un año después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el lanzamiento de unos “bonos volcán”, por mil millones de dólares para financiar el proyecto “Bitcoin City”, que implica la construcción de una ciudad en la costa oriental del país basada en la criptodivisa.

En ese momento, Bukele anunció que los bonos de bitcoins estarían listos a principios de este año y que se denominaban así en honor a los 170 volcanes del país, que además permiten la generación de energía geotérmica que sustenta proyectos de minado del bitcoin.

No obstante el lanzamiento de los bonos de bitcoins se retrasó debido al “clima de inestabilidad” derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, informó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

BREAKING: 🇸🇻 El Salvador submits bill to enable launch of the #Bitcoin volcano bonds 🙌 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) November 23, 2022

¿De qué trata la iniciativa de El Salvador sobre bonos bitcoins?

La Iniciativa presentada ante el Congreso de El Salvador busca crear la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB) para supervisar, resguardar e invertir los fondos obtenidos en las ofertas de activos digitales, y la Comisión Nacional de Activos Digitales para tutelar las emisiones de los bonos bitcoins

El Salvador, que tiene un elevado endeudamiento externo y depende en gran medida de las remesas del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, adoptó la criptodivisa como moneda de curso legal en septiembre de 2021 a propuesta de Bukele, que justificó la medida como una vía para llevar prosperidad al país.

Hasta el momento, su gobierno ha adquirido 2 mil 392 bitcoins pagando unos 107 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones privadas. Hoy, tras el derrumbe de su cotización, esas criptomonedas valen un 63 por ciento menos.

