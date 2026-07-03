El T-MEC en la cuerda floja: La estrategia de EU para acorralar comercialmente a México y Canadá

La estabilidad comercial de Norteamérica sufrió un sacudimiento definitivo. Al decidir no renovar en automático el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente estadounidense Donald Trump activó un mecanismo de presión que someterá al acuerdo a revisiones anuales forzadas hasta el año 2036. Aunque esto no significa una cancelación inmediata ni un plumazo unilateral, ya que el tratado fue ratificado por los congresos de los tres países y constitucionalmente sigue operando, en los hechos abre la puerta a una estrategia de desgaste. Es, según analistas, el inicio de un divorcio en cámara lenta diseñado para arrancar concesiones clave a sus socios bajo la amenaza constante de la disolución.

Para México, la geografía dicta una realidad ineludible: Estados Unidos es el socio natural. Buscar alternativas de la misma escala en Europa o Asia resulta inviable por los altísimos costos de logística, transporte y la pérdida de la ventaja que da compartir una frontera de más de 3,000 kilómetros. Sin embargo, el panorama idílico que el tratado vivió durante la administración de Joe Biden —donde la Casa Blanca aceptaba que dependía de México porque en suelo estadounidense escaseaban la tierra y la mano de obra para expandir sus industrias— ha terminado. Trump busca lo opuesto: forzar el regreso de las cadenas de producción, especialmente en los sectores automotriz, agrícola y energético, utilizando la incertidumbre como arma desincentivadora de inversión.

El origen del acuerdo comercial

El bloque comercial de Norteamérica tiene sus raíces en el histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994 y revolucionó la economía de la región al eliminar las barreras arancelarias y crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Con el paso de los años, el acuerdo original comenzó a mostrar signos de obsolescencia frente a la llegada de la economía digital y los cambios en los mercados globales, lo que llevó a una tensa renegociación impulsada por la primera administración de Donald Trump. Esto dio origen en 2020 al T-MEC, una versión modernizada que introdujo capítulos estrictos sobre comercio electrónico, regulaciones ambientales y, de manera muy central, reglas de origen mucho más severas para el sector automotriz y candados de protección laboral para los trabajadores. El propósito fundamental de Washington con esta evolución siempre ha sido consolidar un mercado integral de bienes y servicios en la región que funcione como un bloque blindado y autosuficiente, capaz de competir con fuerza frente a los gigantes económicos de Europa y Asia.

EU pide concordancia entre lo que México anuncia y las negociaciones

El proceso que se extenderá durante la próxima década enfrenta las prioridades nacionales de ambos lados de la frontera en un choque de trenes institucional.

Washington exige a México terminar o limitar drásticamente su relación comercial con Pekín. Quieren la certeza absoluta de que el principal socio y aliado estratégico de México es Estados Unidos, sin triangulaciones de mercancías.

Existe una profunda desconfianza en la Unión Americana debido a que México no ofrece garantías ni claridad en la regulación y el registro de las inversiones chinas que entran a territorio nacional, considerándolo una vulnerabilidad en el acuerdo.

Mientras que para Estados Unidos el objetivo es la integración energética del mercado, para la administración mexicana la prioridad absoluta e innegociable sigue siendo la supervivencia y el monopolio estatal de Pemex, un punto de fricción técnica constante.

Aprender del error que fue el Brexit

El riesgo de jugar al desgaste con el tratado más importante del país evoca de inmediato el fantasma del Brexit. Cuando el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea bajo promesas de recuperar soberanía económica, el resultado real fue un aislamiento que golpeó su crecimiento, encareció los productos y complicó los flujos comerciales durante años. Para México, permitir que el T-MEC muera lentamente por falta de acuerdos anuales significaría enfrentar un escenario de aislamiento similar, pero con una dependencia económica aún más concentrada en un solo vecino.

Ante esta crisis, algunos analistas han sugerido la posibilidad de que Canadá y Estados Unidos fracturen el bloque y avancen en un acuerdo exclusivo para ellos, dejando fuera a México. Sin embargo, la geografía vuelve a imponerse como un límite insalvable. No es logísticamente factible ni económicamente viable trazar un acuerdo comercial robusto entre México y Canadá teniendo el gigantesco territorio de Estados Unidos de por medio sin que este participe. Las tres economías están encadenadas; la decisión de Trump obliga a Ottawa y a Ciudad de México a caminar juntos por un terreno minado de evaluaciones anuales donde cualquier paso en falso puede costar el acceso al mercado más lucrativo del mundo.

El control de daños de Ebrard: "No hay de qué asustarse, el mercado ya lo sabía"

Tras el sacudimiento que llegó desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió de inmediato a aclarar cómo pinta para nuestro país la situación. Su mensaje fue directo: el hecho de que ahora tengamos que revisar el tratado año con año hasta 2036 no es el fin del mundo ni va a ahuyentar las inversiones, principalmente porque el sector financiero ya se la olía y el golpe ya estaba más que digerido por los mercados. Ebrard recordó algo clave para bajar la tensión: el T-MEC sigue vivito y coleando, y si Estados Unidos de verdad hubiera querido salirse, ya lo habría hecho, puesto que legalmente nada se lo impide y tampoco han mandado el aviso de ruptura con seis meses de anticipación que exige la ley.

Para el funcionario mexicano, estas reuniones anuales son en realidad una oportunidad para ir limpiando la mesa de problemas; de hecho, presumió que la lista de quejas de Washington ya bajó de 54 a solo 14 puntos. Ebrard reconoció que a los estadounidenses les duele perder empleos en sus fábricas y que les molesta el déficit comercial, pero tiró un centro diciendo que ambos países cojean del mismo pie, ya que ni México ni Estados Unidos producen hoy en día sus propios microchips o medicinas básicas como la penicilina. Además, sacó el pecho por las armadoras de autos mexicanas, recordando que aquí se juega con las reglas más duras del planeta al exigir que el 75% del carro se haga con piezas de la región, mucho más de lo que Estados Unidos le pide a Japón o a Europa. La verdadera prueba de fuego vendrá la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, donde se sentarán cara a cara para destrabar los temas más espinosos, como los aranceles al acero y el aluminio, con la firme promesa de que no hay ningún problema tan grande que no se pueda arreglar hablando.