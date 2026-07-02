Trump frena la renovación del T-MEC: ¿Qué sigue para México tras la decisión?

La administración de Donald Trump decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por un nuevo periodo de 16 años. Aunque el anuncio generó incertidumbre, el acuerdo no desaparece ni deja de aplicarse por ahora.

En su revisión conjunta realizada este 1 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó que el país no aceptó extender el tratado en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC continuará vigente bajo las reglas actuales mientras avanzan nuevas negociaciones entre los tres socios comerciales.

¿Qué significa que no se renovó el T-MEC?

El tratado contempla una revisión obligatoria seis años después de su entrada en vigor. En esta etapa, los tres países podían acordar extender su vigencia por otros 16 años.

Sin embargo, Estados Unidos decidió no hacerlo. Esto significa que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036, pero en lugar de una renovación de largo plazo, se realizarán revisiones anuales para evaluar su funcionamiento y negociar posibles cambios.

En otras palabras, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá continúa operando bajo las mismas reglas por ahora.

Today, the United States, Mexico, and Canada met virtually to discuss the operation of the USMCA.



The United States did not agree to renew the USMCA in its current form. However, the Agreement remains in force pending resolution of these issues or until the Agreement’s… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 1, 2026

¿Habrá cambios inmediatos para México tras la decisión de Trump sobre el T-MEC?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos no sufrirá modificaciones tras el anuncio y explicó que las revisiones anuales aún deberán definirse entre los tres gobiernos.

Además, adelantó que existe la posibilidad de que, si durante los próximos años se alcanza un acuerdo, el tratado pueda extenderse posteriormente por otros 16 años.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

La administración de Donald Trump considera que el acuerdo presenta "problemas sustanciales" y busca renegociar diversos aspectos.

Entre los temas que podrían discutirse en las próximas rondas destacan:



Reglas para las cadenas de suministro en Norteamérica.

Aranceles y contenido regional de la industria automotriz.

Comercio agrícola.

Sector energético.

Déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá.

La tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos está prevista para la semana del 20 de julio, donde ambos gobiernos retomarán la revisión del tratado.

¿Por qué es importante el T-MEC?

El T-MEC es el principal acuerdo comercial de América del Norte y regula el intercambio de bienes y servicios entre las tres economías.

En conjunto, México, Estados Unidos y Canadá representan cerca de un tercio del Producto Interno Bruto mundial. Tan solo en 2024, el comercio entre los tres países superó los 1.6 billones de dólares, lo que convierte al tratado en una pieza clave para industrias como la automotriz, manufacturera, agrícola y tecnológica.

Por ello, aunque la decisión de Washington abre un nuevo periodo de negociaciones, el acuerdo sigue siendo la base del comercio regional y continuará vigente mientras no exista una decisión conjunta para modificarlo o darlo por terminado.

