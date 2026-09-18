La defendió y votó por ella; Javier Corral revela que se perdió al 60% de juzgadores capacitados con elección judicial

La reforma judicial empieza a encontrarse con uno de esos problemas que suelen aparecer cuando llega la hora de poner los cambios en práctica; Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, reconoció que la elección judicial de 2025 dejó fuera a casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya habían sido capacitados para aplicar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La elección judicial complicó la implementación

Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Corral habló de los obstáculos que enfrenta la aplicación del nuevo Código.

Ahí señaló que la elección judicial de 2025 provocó la salida de casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados.

“La elección judicial del 2025 nos ha hecho perder a casi el 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso”, afirmó.

El problema ahora es bastante concreto: los jueces que lleguen a ocupar esos espacios tendrán que incorporarse al nuevo modelo y, de acuerdo con lo planteado por el senador, será necesario considerar nuevamente la capacitación.

Es decir, mientras se buscaba avanzar con una transformación del sistema de justicia, una parte de quienes ya estaban preparados para aplicarla quedó fuera.

La defendió y votó a favor, y ahora el irresponsable senador de Morena Javier Corral tuvo un súbito ataque de sinceridad.



Se acaba de dar cuenta que la “reforma judicial” dejó a los juzgados sin personas capacitadas. pic.twitter.com/OiGzzt5bU8 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 17, 2026

Una reforma que ahora necesita volver a preparar a sus jueces

Corral explicó que esta situación será tomada en cuenta en los trabajos que realizará el Senado para avanzar con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno de ellos es precisamente la renovación de los juzgadores derivada de la elección judicial.

El senador ya había planteado que los tiempos para implementar el Código podrían necesitar ajustes. y ahora puso sobre la mesa una razón concreta: buena parte de los jueces que ya habían sido capacitados ya no están.

Corral también pide escuchar a los especialistas

El presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que el convenio con el INACIPE debe servir para incorporar el conocimiento de especialistas a los procesos legislativos.

Sobre todo, dijo, en las reformas relacionadas con justicia penal y con la implementación del nuevo ordenamiento civil y familiar, pero Corral fue más allá.

Advirtió que la colaboración con los especialistas no debería quedarse únicamente en una fotografía o un acto protocolario.

“El Senado de la República escucha, pero no le hace caso a nadie”, dijo el morenista.