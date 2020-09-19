Notas
-
Encuesta posiciona a Muñoz rumbo a elecciones en BCS
Rubén Muñoz alcalde de la capital del estado lidera la encuesta.
-
Informa TEPJF que no hay inconformidades sobre elección presidencial
Cuenta con 151 demandas en elecciones de diputados y senadores.
-
Este lunes se define cuáles partidos pueden perder su registro
No alcanzarían el 3% de la votación en alguna de las elecciones federales
-
Otorgan constancia a Erika Alonso como gobernadora electa de Puebla
Alonso Hidalgo signó el documento que le fue entregado por parte del consejero presidente del IEE.
-
Mañana definirá INE partidos políticos que podrían perder registro
Para que un partido político conserve su registro nacional, debe lograr ese tres por ciento en cualquiera de las elecciones federales
-
Confirma INE resultados de Elección Presidencial 2018
En la elección del pasado 1° de julio se recibieron 56 millones 508 mil 266 votos que equivalen a una participación ciudadana del 63.42 por ciento