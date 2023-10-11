Los Peluches: Malandra Cavernas arma su propio rap, ella es “MotoTianguis”
En Los Peluches, Malandra Cavernas hace su propio rap, porque ella es la “mototianguis”, es el terror de los barrios que clausura puestos y sube los impuestos.
Malandra Cavernas protagonizó el nuevo capítulo de Los Peluches, como es empoderada quiso superar a la “MotoMami” y terminó siendo la “MotoTianguis”.
Ella clausura negocios, sube impuestos, es el terror de todos los barrios. Si la ves acercarse en su moto, mejor huye porque ella es Malanda Cavernas.