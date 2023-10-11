Los Peluches: Malandra Cavernas arma su propio rap, ella es “MotoTianguis”

Malandra Cavernas protagonizó el nuevo capítulo de Los Peluches, como es empoderada quiso superar a la “MotoMami” y terminó siendo la “MotoTianguis”.

Ella clausura negocios, sube impuestos, es el terror de todos los barrios. Si la ves acercarse en su moto, mejor huye porque ella es Malanda Cavernas.