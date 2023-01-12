PVEM irá en alianza con Morena para las Elecciones 2023 de Edomex

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que irá en alianza con Morena, para apoyar a su precandidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez, en las elecciones 2023 de junio próximo.

En conferencia de prensa, José Alberto Couttolenc, dirigente estatal del PVEM, anunció que tras contabilizar la encuesta y tomar en cuenta a la militancia, buscará la alianza para ganar la gubernatura del Edomex, actualmente gobernado por el PRI.

"Ocho de cada 10 mexiquenses quieren que el PRI deje de gobernar el Estado de México (Edomex) y esto incluye y como lo habíamos comentado a nuestra militancia ecologista", expresó.

PVEM apoyará a Delfina Gómez en elecciones 2023 en Edomex

El dirigente nacional dijo que ven en Delfina Gómez, una candidata con los mismos valores que enarbolan como el cuidado del medio ambiente y de derechos humanos.

"(Es una) mujer congruente, animalista, medioambientalista, con auténtica preocupación por el Edomex, cercana a la gente, pero sobre todo de palabra. Con la maestra Delfina Gómez coincidimos en la generación de bienestar a favor de las personas más vulnerables, como también en la construcción del gobierno de alianza", dijo.

Couttolenc explicó que en la encuesta para definir si iría con Morena en coalición demostró la necesidad de cerrar filas para arrrebatar la gubernatura del Edomex.

"Estoy muy agradecido con el más de medio millón de ecologistas que ejercieron su participación en nuestras anteriores convenciones de delegados", expresó el líder estatal del PVEM a través de sus redes sociales.

Morena celebró la decisión del Partido Verde de unirse a él en alianza para contender el próximo 4 de junio.

El partido dio a conocer en días pasados que Delfina Gómez será su precandidata única para las elecciones de 2023 en Edomex.