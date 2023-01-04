Delfina Gómez nombra a su coordinador de campaña para elecciones 2023

Delfina Gómez, precandidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex), nombró a Horacio Duarte como su coordinador de precampaña y campaña para las elecciones 2023.

En conferencia de prensa, se dio a conocer que el extitular de Aduanas será quien diriga prmero la precampaña y después la campaña de Delfina Gómez, en la que busca la gubernatura en el Edomex, actualmente gobernada por el PRI.

Delfina Gómez nombra a Higinio Martínez como delegado especial

La precandidata de Morena, Delfina Gómez, indicó que el pasado 2 de enero se inscribió en la precampaña para las elecciones 2023 en el Edomex, por lo que nombró a Horacio Duarte como coordinador de esta precampaña, pero también lo será de la campaña formal.

"Es un estado que necesita atención, necesitamos mucho apoyo y quién más que ha estado en este proceso, que ha mostrado cariño y mucho trabajo es el compañero Higinio Martínez, nombrarlo como delegado especial para el proceso electoral", expresó.

Delfina Gómez dijo que sumar a Horacio Duarte y a Higinio Martínez a su equipo es buscar replicar el trabajo que han venido realizando y anunciará otros nombramientos clave para su campaña en su pelea por la gubernatura del Edomex.

No es la primera batalla, ya hemos tenido varias batallas este grandioso equipo, yo me siento muy orgullosa y sé que vamos a hacer un buen trabajo. Algo que nos ha quedado claro es que solamente trabajando en equipo y de forma coordinada para un proyecto se puede lograr, que es la Cuarta Transformación.

Horacio Duarte busca sumar a militantes de partidos descontentos

Por su parte, Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de Delfina Gómez, dijo que presentará un proyecto que busca solucionar los problemas que ha tenido el Edomex por más de 90 años.

Explicó que las encuestas perfilan a Delfina Gómez por encima de la oposición, pero que seguirán trabajando durante la precampaña y campaña para sumar militantes de otros partidos que se encuentren descontentos.

"La gente del Edomex se dará cuenta de este lado está la propuesta de la transformación, para cambiar", expresó.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, dio a conocer que las elecciones 2023 en el Edomex son la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 y por ello se trabajará de forma coordinada.



Fechas clave para las elecciones 2023 en Edomex

*Precampaña en Edomex inicia 14 de enero y termina el 12 de febrero.

*Campaña en el Edomex arranca el 3 de abril y termina el 31 de mayo.

El 14 de enero Delfina Gómez realizará un evento masivo en la capital del Edomex, en Toluca, y el 15 de enero se realizará otro en Nezahualcóyotl, con el que da inicio la contienda por la gubernatura del estado.