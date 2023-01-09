Fechas clave de las elecciones 2023 que se harán en Edomex

Este año se realizarán procesos electorales en dos entidades en donde se renovará la gubernatura, en el caso del Estado de México (Edomex) estas son las fechas clave de las elecciones 2023.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), son nueve fechas clave de las elecciones del Edomex, actualmente gobernado por el partido del PRI.

Cuándo son las elecciones en el Estado de México

El 4 de junio se realizarán las elecciones 2023 en el Edomex en donde se renovará la gubernatura.

Estas fechas clave son:

*1 de enero al 7 de enero del proceso electoral.

*15 de diciembre de 2022 al 12 de febrero de 2023: Plazo para obtener apoyos de ciudadanos para las candidaturas independientes.

*14 de enero al 12 de febrero: Precampaña para la gubernatura del Edomex.

*18 de marzo al 27 de marzo: Solicitud de Registros de candidaturas para la gubernatura del Edomex.

*2 de abril: aprobación del registro de candidaturas.

*3 de abril al 31 de mayo: campañas.

*4 de junio: jornada electoral.

*7 al 10 de junio: cómputos distritales.

*8 de junio al 18 de agosto: cómputo estatal.

Según el sorteo del INE, las personas nacidas en diciembre o enero podrían ser seleccionados para ser funcionarios de casillas en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila.

Conoce las fechas relevantes para las #Elecciones2023MX en el #Edomex, cuando se renovará la gubernatura de la entidad.

Infórmate y participa ➡️ https://t.co/BN1OxQfGh5. pic.twitter.com/BN8CqCm4oy — @INE_Tlaxcala (@INE_Tlaxcala) January 9, 2023

Veda Electoral 2023: cuándo inicia en Edomex

De acuerdo con la ley, la veda electoral 2023 se aplica tres días previos a la jornada electoral y hasta el cierre de casillas durante la jornada electoral. Por lo que en las elecciones 2023 se prevé que la veda electoral inicia el 1 de junio.

¿Quiénes son los candidatos en el Estado de México 2023?

Morena fue el primer partido que dio a conocer que Delfina Gómez es su precandidata única a la gubernatura del Edomex.

El #EdoMex tiene 18 millones de habitantes que necesitan mucha atención. Tenemos la experiencia de hace seis años, el compromiso y el amor por darles lo mejor. Por eso, con el Lic. @horacioduarteo y el Dr. @higinio_mtz trabajaremos unidos para que suceda. pic.twitter.com/e6P7XuhmcM — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) January 4, 2023

En días pasados, la precandidata dio a conocer quiénes conformarían su equipo de trabajo, Horacio Duarte, como coordinador de su precampaña y campaña, e Higinio Martínez, como delegado especial.

El PRI es otro de los partidos que ya perfila a su precandidata para las elecciones 2023 en Edomex, se trata de Alejandra Del Moral, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico del estado durante el gobierno del actual gobernador, Alfredo del Mazo.