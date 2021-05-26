Elecciones 2021: Así es la boleta electoral del 6 de junio

El próximo 6 de junio millones de mexicanos elegirán a sus representantes políticos para, al menos, los tres próximos años; por ello, la importancia de conocer los elementos que forman parte de ese proceso. Hoy te hablamos de la boleta electoral y todo lo que debes saber sobre este documento.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) compartió una breve explicación sobre los elementos que contiene la boleta electoral que se utilizará para votar por los candidatos a diputados federales, de los cuales 300 se eligen por mayoría relativa y 200 diputaciones, por representación proporcional.

¿Cómo es la boleta electoral?

Al frente de la boleta está el encabezado, en donde se indica el tipo de elección que se realiza y la fecha del proceso electoral en curso.

Abajo del encabezado están los datos electorales, donde se detalla la entidad federativa, el municipio o alcaldía donde vives, la circunscripción plurinominal y el distrito electoral al que perteneces.

El talón se encuentra al costado izquierdo de la boleta, es donde el funcionario de casilla desprende la boleta. En esta parte se incluye el número de folio.

El formato aprobado el 29 de enero por la Comisión de Capacitación y Organización del INE considera un total de 10 partidos políticos y dos espacios para candidatos independientes, divididos en dos columnas en donde los emblemas irregulares se ubican en la sección central. En esta sección también se aprecian los nombres de los partidos políticos e independientes que participan, también se muestran los nombres de los candidatos.

En los recuadros de la parte baja se encuentra el espacio para el candidato independiente con las mismas especificaciones como nombre, sobrenombre y su emblema.

Hay un espacio para candidatos no registrados.

Hasta abajo se encuentran el nombre, cargo y firma del presidente del Consejo General y del secretario Ejecutivo del INE.

Al reverso de la boleta están los listados de las candidaturas, ya sean las diputaciones de representación proporcional (plurinominales) o los candidatos y suplentes de elección popular.

Medidas de seguridad de la boleta electoral

El tiraje de las boletas electorales se realizará en papel de seguridad con marca de agua del INE, visible a contraluz y fibras ópticas visibles y otras perceptibles sólo con luz ultravioleta y

durante la impresión se incluirán medidas de seguridad.

“La boleta electoral en México es uno de los documentos oficiales más seguros del país, pues cuentan con una serie de candados y dispositivos que las vuelven infalsificables”, indicó el INE.

Además, como otra medida de seguridad, en cada casilla se reparte el número de boletas exactas de acuerdo con la lista nominal, que este año a nivel federal es de 93 millones 528 mil 473, al corte del 14 de mayo.

¿Cómo marcar la boleta electoral?

Para votar por un solo partido político debes marcar el emblema de la fuerza política de tu preferencia, se puede hacer con una cruz, aunque será válido si se hace una marca distinta dentro del recuadro del partido y que se entienda claramente la intención de tu voto.

También será válido si hay marcas o leyendas en la boleta siempre y cuando se aprecie claramente la definición del voto.

Para votar por dos partidos o más en coalición, se puede elegir solo a uno de los tres, pero también se pueden marcar dos o incluso a los tres y la votación será válida para el mismo candidato. En este caso los votos serán repartidos entre los partidos que conforman la coalición.

Para votar por alguna candidatura independiente marca el recuadro donde aparezca su nombre o su emblema.

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