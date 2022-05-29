Elecciones Colombia 2022: Inicia jornada para elegir presidente

La mañana de este domingo 29 de mayo, dio inicio la jornada de elecciones 2022 para elegir al nuevo presidente de Colombia, cargo que será ocupado durante los próximos 4 años.

39 millones de colombianos podrán elegir entre el izquierdista Gustavo Petro, el centroderechista Federico “Fico” Gutiérrez y el candidato independiente Rodolfo Hernández, los tres contendientes más fuertes, en una de las elecciones más polémicas y polarizadas de los últimos años.

Lo anterior, cabe señalar, producto de demandas por parte de la población para reducir la inseguridad, violencia y pobreza que impera en el país sudamericano.

Todos, en compañía de sus equipos y familias, acudieron a la votación de este domingo.

¿Quiénes son los candidatos a presidente en estas elecciones de Colombia 2022?

Asimismo, la región permanece a la expectativa de éstas elecciones pues el candidato izquierdista, Gustavo Petro, el cual compite por tercera vez para ser presidente, lidera las encuestas con cerca del 40%, es decir, 10% menos de lo necesario para ganar la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta en junio.

De ganar, el país del café y la cumbia tendría un líder de izquierda por primera vez en su historia.

Por debajo, el ex alcalde de Medellín y centroderechista, Federico Gutiérrez, se posiciona con el 27% de la preferencia, gracias a sus promesas de campaña en materia de seguridad, empleo, salud, subsidios y la promesa de un crecimiento económico del 5% anual.

Votando con Márgara y Pedro. Extrañando a Emi. 💛💙❤️ Colombia es una gran familia y como familia vamos a unirnos para resolver nuestros problemas. Todos a votar hoy!!! pic.twitter.com/xy2nyZXwaY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 29, 2022

Finalmente, el empresario del sector de construcción y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, cuenta con 20% de apoyo, de acuerdo con encuestas.

Este candidato destaca por sus videos en redes sociales en los cuales canta, monta patineta y comparte discursos contra la corrupción en Colombia.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia 2022?

Para garantizar la seguridad de los votantes este domingo en Colombia, las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional informaron que 300 mil elementos realizarán labores de vigilancia para evitar posibles ataques de grupos armados.

Finalmente, la Registraduría Nacional señaló que los resultados de estas elecciones 2022 que comenzaron a las 08:00 horas y terminó a las 16:00 horas, se darán a conocer cuatro horas después.

Al momento no se reportan incidente en esta jornada electoral para elegir presidente de Colombia.

