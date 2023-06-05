¿Qué partidos podrían perder el registro en Edomex después de las elecciones 2023?

Después de las elecciones 2023 que se llevaron a cabo en Estado de México (Edomex) y Coahuila, se ha difundido la posible desaparición de algunos partidos políticos al no cumplir con la votación válida que los mantiene con vida, pero, ¿cuáles son?

Entre los partidos nombrados, que pueden perder el registro en el Estado de México (Edomex) se encuentra el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Lerdo, así como el partido Nuevo Alianza.

Cabe recordar que para estas elecciones Edomex 2023, el PRD, junto al PRI, PAN y Nueva Alianza, decidieron ir en coalición cobijando a Alejandra del Moral; sin embargo, es importante destacar que, de acuerdo con la Ley General de los Partidos Políticos, el Consejo General del INE asigna los recursos a los partidos políticos anualmente, dependiendo del porcentaje de votos que hayan recabado en los comicios anteriores.

En el artículo 94, de la pérdida del registro como partido político, se establece que esto ocurre al no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias.

PRD y Nueva Alianza podrían perder el registro local|PREP

¿El PRD y Nueva Alianza podrían perder el registro a nivel local después de las elecciones 2023?

Con base en eso y con el resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el partido Nueva Alianza, con el 1.9310% de los votos, no alcanzaría el mínimo para seguir con el registro a nivel local, lo cual lo esfumaría del mapa porque no tiene un registro nacional que lo respalde, además de que se quedaría sin presupuesto.

El caso del PRD es un poco distinto, pues a pesar de que tiene el 2.9494%, no perdería el registro jurídicamente, ya que tiene el registro a nivel nacional; sin embargo, sí perdería el financiamiento público en el Estado de México.

Cabe recordar que el PREP no determina quién ganó, pues hay que esperar a que se terminen los cómputos distritales para definir quién ganaría la gubernatura del Edomex y de Coahuila.