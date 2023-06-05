PRI se despide de Edomex tras casi 100 años, ¿qué implicaciones trae a nivel nacional?

Según los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el conteo rápido de la noche del domingo 4 de junio en las elecciones Edomex 2023, la integrante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, sería la mujer que le arrebató el bastión al PRI después de casi 100 años en el poder.

En estas elecciones Edomex 2023, las representantes del Grupo Texcoco y Grupo Atlacomulco se enfrentaron por ver quien quedaba al mando del llamado bastión del PRI; sin embargo, estos comicios con mucho más importantes de lo que se piensa, pues a tan solo un año de las del próximo año, determinaría bastante.

Tras el triunfo de Delfina Gómez frente a Alejandra del Moral, el PRI se despide de casi 100 años, 94 con exactitud, del Estado de México, una entidad clave para los comicios del próximo año donde se elegirá al próximo presidente.

Mario Delgado asegura que Delfina Gómez es la ganadora por la gubernatura del Estado de México|Laura Casillas

¿Qué implicaciones tiene para el PRI despedirse del Edomex tras elecciones 2023?

La pérdida del bastión del PRI, después de 94 años, implica un duro golpe para la oposición, pues con esta despedida, las fuerzas políticas en México se acomodaron nuevamente y así quedó el mapa político:

21 estados son de Morena.

5 del Partido Acción Nacional (PAN).

2 de Movimiento Ciudadano (MC).

1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

1 PES.

2 del tricolor: Coahuila y Durango.

Cabe recordar que hasta hace seis años, en 2017, en el Estado de México y Coahuila fueron ganados por el PRI y en todo el país gobernaba 15 estados, pero este pasado domingo 4 de junio, esto cambió.

¡Un año! ¿ESTÁS LISTO? 🗳️



Tan sólo 12 meses, eso es lo que falta para elegir al próximo #presidente o presidenta de #México!🗳️ pic.twitter.com/YJQ13aXNDl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Al perder el Edomex, considerado uno de los estados más importantes de la República Mexicana por la cantidad de votantes, y al tener solo 2 estados, el PRI, junto con la oposición, se encuentra debilitándose, obligándolos a ir en coalición para los próximos comicios de 2024 por la presidencia, jefatura de Gobierno de la capital y ocho estados:



Chiapas.

Guanajuato.

Jalisco.

Morelos.

Puebla.

Tabasco.

Veracruz.

Yucatán.

Cabe destacar que para las elecciones 2024, todavía no se tienen a los precandidatos, pues faltaría realizar la encuesta interna para elegir a la o el candidato de Morena y, por la parte de la oposición, quedaría ver cómo se unirán para participar en los comicios.