“Elecciones intermedias de EU, buenas para la democracia": Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), ofreció un mensaje desde la Casa Blanca previo a conocer los resultados finales de las elecciones intermedias de EU 2022, en el que aseguró que los comicios fueron buenos para la democracia del país.

“Fue un buen día para la democracia, un buen día para Estados Unidos”, aseveró el mandatario estadunidense.

Añadió que las elecciones intermedias de EU 2022 se realizaron “sin mucha interferencia o ninguna”.

Ante los pronósticos de que los republicanos ganen la Cámara de Representantes, Joe Biden dijo que está dispuesto a trabajar con sus colegas, sin embargo, no permitirá propuestas que empeoren la inflación de Estados Unidos.

“Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. Creo que el pueblo estadounidense ha dejado claro que espera que los republicanos estén preparados para trabajar conmigo también", añadió que "no voy a apoyar ninguna propuesta republicana que empeore la inflación".

#EnVivo | Joe #Biden ofrece una conferencia de prensa tras la jornada electoral en #EstadosUnidos https://t.co/wmOT2oeVMg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

Los republicanos lograron recuperar algunos triunfos en las elecciones intermedias de EU y es probable que tomen el control de la Cámara de Representantes, pero el control del Senado depende de tres contiendas que están demasiado reñidas.

El mandatario subrayó que pese a los pronósticos de algunos expertos, los republicanos no arrasaron en las elecciones intermedias de EU 2022.

“Si bien la prensa y los expertos predijeron una ola roja gigante, eso no sucedió”.

Biden aseguró que entiende la frustración de los votantes

Al hablar sobre la disminución de votos para los demócratas en las elecciones intermedias de EU, Joe Biden dijo que entendía la “frustración de los votantes”.

“Los votantes también dejaron claro que todavía están frustrados. Lo entiendo. Entiendo que han sido unos años realmente difíciles en este país para tanta gente”.

Joe Biden también dijo que los demócratas lo hicieron mejor de lo esperado después de que centrara su campaña en gran medida en prevenir las amenazas a la democracia estadounidense, garantizar el derecho al aborto y ensalzar sus políticas económicas.