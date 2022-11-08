Aborto; tema decisivo en elecciones intermedias en Nueva York

A los votantes de Nueva York, como a tantos estadunidenses que participan en estas elecciones intermedias, se les pide que decidan entre candidatos que se han concentrado particularmente en los temas del crimen y el aborto.

El enfoque inesperado se ha desplazado a la carrera competitiva del gobernador del estado. La ventaja de la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, en las encuestas sobre el retador republicano Lee Zeldin se ha reducido a un solo dígito, ya que Zeldin ha hecho campaña sobre el crimen y las controvertidas leyes de reforma de las fianzas.

Ningún republicano ha ganado un cargo estatal en Nueva York en 20 años.

Entrevistados afuera del colegio electoral de Baruch College en el lado este de Manhattan, los votantes locales estaban entusiasmados con los políticos activistas.

Jack Crosley / Secretario senior del Departamento de Justicia de Nueva York:

A partir de las entrevistas de Zeldin, da la impresión de que quiere hacer algo con respecto al crimen, mientras que el gobernador en este momento no parece entender cuál es el problema de todos con este crimen”.

Las contiendas competitivas para gobernador están en la boleta electoral en aproximadamente una docena de estados en las elecciones intermedias de Estados Unidos del martes, con resultados que tienen consecuencias de gran alcance en temas como el aborto, el derecho al voto y las armas.

En sus entrevistas con Reuters, los neoyorquinos tenían opiniones opuestas sobre cómo decir que es la situación del crimen.

"Lo veo todos los días en el metro. De hecho, he visto, ya sabes, gente persiguiendo e intentando empujar. Lo he visto", dijo Crosley.

"Creo que el tema del crimen es exagerado", dijo el consultor de Nueva York, Harish Natarajan. "Es realmente, ya sabes, mucha retórica y alarmismo. Creo que si tomamos las medidas adecuadas para protegernos, estaremos a salvo".

LIVE: Scenes from key states on Election Day as Americans vote in #Midterms2022 https://t.co/Vr4OUSnW0A — Reuters (@Reuters) November 8, 2022

Intención de voto en Nueva York, da ventaja por un dígito a demócratas

Las altas apuestas han traído más dinero y atención a las contiendas a nivel estatal, que normalmente se ven eclipsadas en las elecciones intermedias por la lucha por el control del Congreso.

Los demócratas luchan por mantener el control de las gobernaciones en Pensilvania, Wisconsin y Michigan para mantener el poder de vetar cualquier legislación de las legislaturas controladas por los republicanos que pueda limitar el derecho al aborto y el acceso al voto.

En total, 36 de los 50 estados del país elegirán gobernadores el martes, con la mayoría segura en manos demócratas o republicanas. Los republicanos ocupan 28 escaños de gobernador a nivel nacional, en comparación con 22 gobernaciones demócratas.