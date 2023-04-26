¿Cuándo son las elecciones Paraguay 2023 y qué se elige?

Se acercan las elecciones Paraguay 2023, por lo que el gobierno se prepara para los próximos comicios generales, donde los ciudadanos tendrán hasta 13 opciones para elegir nuevo presidente.

¿Cuándo son las elecciones Paraguay 2023?

Las elecciones en Paraguay 2023 se realizarán el próximo domingo 30 de abril; por el momento, el ambiente transcurre con normalidad y las encuestas de opinión realizadas en el país no arrojan un ganador claro.

No obstante, en algunos sondeos en redes sociales se indica un posible empate entre dos candidatos: Alegre y Peña para el cargo de presidente de la nación.

#EleccionesPy2023🇵🇾 |Cumpliendo los plazos previstos para la organización de las Elecciones del domingo 30, este martes los funcionarios se abocaron a la carga maletines electorales y Máquinas de Votación que tendrán como destino los departamentos de Guairá, Cordillera y Misiones pic.twitter.com/Xc0VyWpUzm — Justicia Electoral 🇵🇾 (@TSJE_Py) April 26, 2023

¿Qué se elegirá en las elecciones Paraguay 2023?

En las elecciones Paraguay 2023 se elegirá un presidente, un vicepresidente, 45 senadores titulares, 30 senadores suplentes, 80 diputados federales, 80 diputados suplentes, 17 gobernadores, 257 miembros titulares para Juntas Departamentales y 257 suplentes para ese cargo.

Para vigilar las elecciones Paraguay 2023, llegó al país una misión de observación electoral de la Unión Europea, la cual se instaló el pasado 13 de marzo para seguir de cerca los comicios.

Por parte de la Unión Europea habrá 28 observadores repartidos en los 17 departamentos de Paraguay para recopilar informes del proceso electoral para su posterior balance oficial. Permanecerán ahí hasta el 22 de mayo.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales en las elecciones Paraguay 2023?

Para las elecciones Paraguay 2023 hay 13 candidatos que contenderán por la presidencia del país con varias fórmulas.

No obstante las duplas principales para gobernar al país son Santiago Peña como presidente, al lado de Pedro Alliana, como vicepresidente, por parte del Partido Colorado.

La segunda fórmula más importante es la conformada por Efraín Alegre, como presidente; con Sole Núñez como vicepresidenta, del partido Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay.

El resto de las combinaciones están así:

Jorge Humberto Gómez Otaño (presidente) y Noelia Núñez (vicepresidenta) - Partido UNACE

Euclides Acevedo (presidente) y Jorge Querey (vicepresidente) - Movimiento Político de la Nueva República

Juan Felix Romero Lovera (presidente) y Catalina Ramírez Alvarenga (vicepresidenta) - Movimiento Humanista y Solidario

Luis Talavera Alegre (presidente) y Celso Álvarez Amarilla (vicepresidente) - Partido Nacional UNÁMONOS

José Luis Felix Chilavert González (presidente) y Sofía Clara Scheid Vázquez (vicepresidenta) - Partido de la Juventud Fuerza Joven

Ócar Cañete (presidente) y Luis Wilfrido Arce (vicepresidente) - Partido Verde Paraguay PVP

Prudencio Burgos (presidente) y Leona Guarani (vicepresidenta) - Partido Nacional de la Gente 30A

Alfredo Machuca (presidente) y Justina Noguera (vicepresidenta) - Movimiento Independiente Coordinadora Patriótica Ciudadana

Rosa Bogarín (presidenta) y Herminio Lesme (vicepresidente) - Partido Socialista Democrático Herederos

Aurelio Martínez Cabral (presiente) y David Sánchez (vicepresidente) - Únete Paraguay