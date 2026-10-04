Lula da Silva vs Flávio Bolsonaro: Lo que debes saber de las elecciones presidenciales de Brasil 2026

Brasil se ecuentra viviendo unas elecciones presidenciales clave este 2026 para definir su futuro político y económico. Más de 158 millones de brasileños fueron convocados a salir a votar en la contienda entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un nuevo mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, representante de la oposición.

Tras el cierre de las mesas, el conteo oficial ya arrancó a través del sistema de urna electrónica.

Esto es todo lo que debes de saber de las elecciones en el país latinoamericano.

¿Quiénes son los candidatos más fuertes en Brasil?

La jornada de votaciones pone a competir dos proyectos opuestos para la economía más grande de América Latina. Por un lado está la propuesta con enfoque social impulsada por el actual presidente Lula da Silva, y por el otro está el enfoque impulsado por el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, quien ha centrado su discurso en la preocupación por el costo de vida.

¿Cuáles son los resultados preliminares de las elecciones en Brasil?

Con el cierre de las mesas de votación a las 5:00 p.m. hora local, el Tribunal Superior Electoral comenzó con la divulgación de las actas procesadas.

Los primeros datos correspondientes a los primeros paquetes contados por orden de llegada, entre ellos zonas como Brasilia, muestran un arranque con números reñidos entre ambos contendientes mientras avanza el conteo.

🇧🇷 | AHORA - BRASIL VOTA: Proyección indica que la derecha podría formar la mayor bancada de su historia en el Senado. https://t.co/azSFB6W0TF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 4, 2026

Estarían investigando papel de Estados Unidos en las elecciones

A lo largo del domingo la votación pasó de manera tranquila y sin reportes de incidentes graves. La Policía Federal de Brasil confirmó la apertura de una investigación preliminar para revisar denuncias sobre una presunta interferencia de fondos de Estados Unidos en el proceso electoral, tras un reporte periodístico que derivaron de solicitudes de la Abogacía General de la Unión.

¿Quién es Luiz Inácio Lula da Silva?

Lula da Silva es un exlíder sindicalista y político de trayectoria en el país. Ha ocupado la presidencia de Brasil en tres mandatos constitucionales: los dos primeros entre 2003 y 2011, y el actual periodo iniciado en 2023.

¿Quién es Flávio Bolsonaro?

Flávio Nantes Bolsonaro es abogado y político, actual senador por el estado de Río de Janeiro desde 2019 y previo diputado estatal.

Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y asumió la candidatura de la derecha enfrentando directamente al oficialismo en esta contienda.