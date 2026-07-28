Javier Milei provoca tensión diplomática tras respaldar a Jair Bolsonaro y criticar a Lula da Silva en su visita a Brasil

La visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a Brasil provocó un nuevo episodio de tensión entre ambos gobiernos, luego de que el mandatario participara en una convención libertaria en São Paulo, donde expresó su respaldo al senador Flávio Bolsonaro y lanzara críticas contra la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva; sus declaraciones derivaron en una respuesta diplomática del gobierno brasileño.

Durante el encuentro político, Milei pidió apoyo para el movimiento encabezado por la familia Bolsonaro de cara al proceso electoral previsto para el 4 de octubre y afirmó que Brasil puede incorporarse a la corriente política que, según su visión, ha ganado terreno en distintos países de América Latina; el mandatario cerró su intervención con su ya conocida consigna en favor de la libertad.

La visita incluyó un intento por reunirse con Jair Bolsonaro

Como parte de su agenda, Milei buscó visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece en prisión domiciliaria tras ser condenado por la justicia brasileña por su responsabilidad como líder de un intento de golpe de Estado; sin embargo, el Tribunal Supremo de Brasil negó la autorización para el encuentro.

Tras conocer la decisión, el presidente argentino cuestionó públicamente la resolución y aseguró que no pudo reunirse con un " amigo injustamente encarcelado ". Además, recordó que Lula recibió visitas de dirigentes internacionales cuando enfrentó procesos judiciales antes de regresar a la presidencia.

La visita de Javier Milei (@JMilei) a Brasil desató una nueva tensión diplomática con el gobierno de Lula da Silva (@LulaOficial).



El presidente argentino respaldó a Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro), criticó a la administración brasileña y cuestionó el proceso judicial contra… pic.twitter.com/7s315TdPsq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Brasil respondió a las declaraciones del mandatario argentino

Las críticas de Milei también estuvieron dirigidas al gobierno de Lula, al que calificó con términos despectivos durante su discurso; la reacción no tardó en llegar y el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, en un movimiento que reflejó el deterioro del clima diplomático entre ambos países.

El episodio ocurre a pocas semanas de las elecciones brasileñas, un proceso que mantiene la atención regional por el impacto político que podría tener en el equilibrio ideológico de América Latina y en la relación entre dos de las principales economías del continente.