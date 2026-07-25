Milei respalda campaña presidencial de Bolsonaro contra la reelección de Lula en Brasil

A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales de Brasil, la contienda política entra en una nueva etapa con el lanzamiento de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien cuenta con el apoyo oficial de Javier Milei, mandatario de Argentina.

El abanderado del Partido Liberal (PL) buscará enfrentar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a reelegirse y obtener un cuarto mandato presidencial en el país sudamericano.

Milei respalda la candidatura de Flávio Bolsonaro

En el inicio oficial de la campaña de Flávio Bolsonaro estará el presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto programado en el estadio Pacaembu de São Paulo, así lo anunciaron con un video creado con inteligencia artificial donde se les ve llegando juntos al recinto.

La presencia de Milei tiene como principal objetivo respaldar a Flávio Bolsonaro e impulsar su campaña en un momento en que la derecha brasileña busca fortalecerse rumbo a los comicios.

Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) busca fortalecer su candidatura presidencial con respaldo de @JMilei



El candidato del Partido Liberal promueve la visita del presidente argentino para inyectar energía a su campaña rumbo a las elecciones presidenciales de octubre.



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En un mensaje difundido en sus redes sociales, Bolsonaro convocó a sus simpatizantes a asistir al acto de lanzamiento en el Pacaembu y criticó la situación del país, al sostener que los brasileños enfrentan altos niveles de violencia, un elevado costo de vida y un gobierno que calificó de corrupto e incompetente.

Milei impulsará la campaña de Bolsonaro en Brasil

El respaldo de Javier Milei representa un impulso político para el candidato del Partido Liberal, especialmente en un escenario en el que la derecha intenta consolidar una candidatura única.

Las diferencias ideológicas entre Lula da Silva y Javier Milei también forman parte del contexto de esta visita, pues mientras el mandatario argentino respalda públicamente a la oposición brasileña, la relación entre ambos presidentes continúa marcada por la distancia política y la falta de reuniones.

Más del 50 por ciento del electorado considera que Lula da Silva logrará la reelección, mientras que Flávio Bolsonaro cuenta con el respaldo de alrededor del 25 por ciento de los votantes.

