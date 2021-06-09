FOTO: Elefantes toman una siesta en bosque de China

La manada de 15 elefantes que ha provocado destrozos en las aldeas al suroeste de China se tomaron un descanso en un bosque ubicado a las afuera de la ciudad de Kunming, hecho que fue captado por un dron.

En las imágenes se observa a siete de los 15 elefantes salvajes tomando una siesta sobre la maleza del bosque de China, luego de caminar 500 kilómetros.

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Las imágenes de los elefantes fueron tomadas con drones durante el lunes por la brigada de bomberos forestales de la provincia de China, mientras se encontraban en el bosque del distrito de Jinning, afectado por fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

De acuerdo con medios locales, la manada de elefantes reanudó su marcha por la mañana de este martes, lo que provocó una nueva ronda de actividades de las autoridades de China, que buscan regresarlos a la reserva de donde salieron.

Autoridades de China monitorean éxodo de elefantes

Debido a la amenaza de que la manada de elefantes podría llegar a las urbes, el gobierno de China ha vigilado la ruta de los mamíferos al desplegar 400 miembros del personal de emergencias.

Chen Fei, director del Centro de Investigación de Elefantes Asiáticos de la Administración Estatal de Silvicultura y Pastizales de China, explicó que estaban observando de cerca a los elefantes en caso de que reanudaran su camino hacia el norte para evacuar a los pueblos si fuera necesario.

¿Por qué la manada de elefantes abandonó la reserva en China?

Desde hace más de un año se registra el éxodo de esta manada de elefantes, que provienen del norte del país, quienes dejaron la reserva para la protección de estos mamíferos ubicada en Xishuangbanna, cerca de la frontera china con Myanmar.

El espacio disponible para la última comunidad nativa de elefantes de China se ha ido reduciendo a lo largo de los años y los bosques tropicales de Xishuangbanna fueron reemplazados por plantaciones de bananas, té o caucho o utilizados para plantar insumos lucrativos para la medicina tradicional china.

🐘🇨🇳 Elefantes llegan a ciudad china tras caminata de 500 kilómetros pic.twitter.com/xbPEzXMVhN — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 6, 2021

Aunque aún se desconoce el motivo por el que estos 15 elefantes se dirigen al norte, expertos sugieren que este fenómeno responde a la destrucción de su hábitat y que se encuentran perdidos.

Durante la última década, los esfuerzos realizados en Yunnan han logrado que se duplique el número de elefantes.

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