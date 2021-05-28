Manada de elefantes salvajes vaga por calles del suroeste de China

Una manada de elefantes salvajes (aproximadamente 15) fue vista mientras vagaban por el área centro del distrito de Eshan en la provincia suroccidental china de Yunnan, provocando un gran revuelo entre la población local, además de su dispersión y evacuación urgentes.

Los 15 paquidermos, que originalmente residían en la sección Mengyang de la Reserva Natural Nacional Xishuangbanna, se aventuraron a caminar hasta la ciudad en busca de alimento.

Residents evacuated after 15 wild Asian elephants enter SW #China pic.twitter.com/VfyHpHEvvh — CGTN (@CGTNOfficial) May 28, 2021

Cabe recordar que este "grupo de turistas" se embarcó en su primera expedición en diciembre del año pasado, cuando fueron vistos vagando por el distrito de Mojiang en la ciudad de Pu'er en Yunnan. Después de hacer su debut a la vista del público, los elefantes pronto ocultaron sus huellas y desaparecieron.

Durante el pasado mes de abril, la manada volvió a ser el centro de atención después de ser vista en la ciudad de Yuxi en Yunnan, en algún lugar más al norte de Pu'er, donde buscaron delicias locales.

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En su más reciente paseo, al amparo de la oscuridad, el grupo de elefantes se dirigió al distrito de Eshan, donde parecían estar perdidos con las direcciones. En un video que fvue capturado por un dron y que fue publicado más tarde, se vio a los elefantes siguiendo a su confundido "líder de equipo" que aparentemente no conocía el camino.

Para garantizar la seguridad de los residentes cercanos, las autoridades los evacuaron mientras continúan rastreando a los elefantes con la ayuda de drones.

¿Por qué el elefante es salvaje?

Estos animales salvajes nunca olvidan y pueden pasar muchos años y aún ellos reconocen a sus amigos y a sus enemigos. Los paquidermos son animales asombrosos y tienen comportamientos que demuestran inteligencia y cualidades casi humanas. Este es, sin duda, el animal salvaje más completo que existe hoy en día.

¿Dónde hay más elefantes en el mundo?

Actualmente, el elefante de Asia se encuentra en Bangladesh, Bhután, Myanmar, Camboya, China, India, Laos, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. La población total está estimada entre 50, 000 y 63, 000 ejemplares de los cuales de 36, 000 a 46, 000 se encuentran en estado salvaje.