VIDEO: Pobladores ayudan a 4 elefantes a salir de un pozo en Myanmar

Cuatro elefantes salvajes salieron de un pozo de barro en la localidad de Maungdaw, Myanmar, donde habían quedado atrapados por horas.

Los pobladores del estado occidental de Rakhine generalmente evitan a los elefantes cuando se los cruzan en el bosque, pero temían que los animales pudieran morir si quedaban atrapados en el agujero.

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Un video verificado por Reuters mostró a los cuatro elefantes luchando uno a uno para afianzarse en la pendiente donde los hombres pasaron cinco horas cavando escalones para ellos.

Finalmente todos lo lograron. El último parece girar brevemente hacia donde los pobladores aplaudían antes de seguir adelante con sus compañeros.

"Los rescatamos porque sabemos que los elefantes están en riesgo de desaparecer en todo el mundo y son parte del patrimonio de nuestro estado", dijo Zaw Phyo Than, de 40 años, por teléfono.

"Los cuatro animales eran muy lindos y por eso todos los que estaban alrededor del pueblo vinieron a salvarles la vida", agregó.

Sondeos han estimado que solo quedan unos pocos cientos de elefantes en el estado de Rakhine, en comparación con los miles que había hace apenas unas décadas.

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