Muere elemento de la Guardia Nacional de Texas cerca del río Bravo

Un elemento de la Guardia Nacional de Texas murió durante la mañana de este martes (4 de octubre de 2022), mientras patrullaba cerca del Shelby Park, en la orilla del río Bravo.

El hecho que ocurrió cerca de las 8:50 a.m. (hora local), provocó una intensa movilización de distintas agencias del orden y de los servicios de emergencias de Eagle Pass en Texas.

Conforme a información de medios locales, el incidente ocurrió cerca de las 8:50 de la mañana de este martes, cuando el elemento de la Guardia Nacional de Texas estaba patrullando a la altura del puente del ferrocarril que une a Texas con Piedras Negras.

BREAKING: Multiple Law Enforcement sources confirm to FOX News that a TX National Guardsman on post here in Eagle Pass committed suicide this morning - self-inflicted gunshot wound to the head and has died.



We are awaiting comment from Gov Abbott’s office.@FoxNews — Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 4, 2022

Elemento de Guardia Nacional de Texas se quita la vida mientras patrullaba cerca del río Bravo

Como información preliminar, fuentes policiales han señalado que en inicio, se descarta una agresión de parte de migrantes o de sujetos extraños como traficantes.

De hecho se presume que murió de un disparo que el mismo elemento se propino. El disparo en la cabeza, provocó una lesión mortal en el elemento de la Guardia Nacional de Texas.

Una ambulancia, además de patrullas estatales y del Sheriff, llegaron al lugar de los hechos para resguardar el sitio e iniciar las investigaciones correspondientes.

Autoridades de EaglePass en Texas, investigan el supuesto suicidio de un elemento de la Guardia Nacional, quien se habría disparado en un área cercana al puente del ferrocarril.

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