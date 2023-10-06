Una fuerte movilización tuvo lugar en la calle Mina, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), esto luego de que una mujer cayó de un elevador de autos. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer intentaba estacionar su auto en el condominio donde vive, cuando el elevador se desplomó un piso.

Debido al ruido que produjo la caída, los vecinos salieron y trataron de ayudar, pero debido a que la víctima quedó prensada, llamaron a los servicios de emergencias.

Conductora quedó prensada tras caer del elevador de autos

Minutos más tarde llegaron bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, los cuales lograron rescatar a la conductora.

Una vez en la ambulancia, la mujer fue diagnosticada con lesiones en el tórax y cuello, a pesar de que no fue grave, la trasladaron a un hospital.

¿Por qué cayó el elevador para autos de la Guerrero?

De igual forma, los encargados del mantenimiento del elevador de autos acudieron para identificar cuál fue el motivo del accidente.

Al momento hay dos líneas de investigación: la primera sugiere que la mujer no calculó correctamente el espacio, lo que provocó que el auto cayera y con ella el sistema del elevador. La segunda posible causa es un falló en el sistema del elevador de autos, posiblemente en las poleas o en el sistema eléctrico, indican las autoridades.

¿Qué hacer si veo un accidente?

En caso de ser testigos de un accidente, las autoridades y aseguradoras recomiendan seguir las siguientes recomendaciones:

1. Antes de ayudar a terceros, asegúrate de que no hay peligro cerca. En ocasiones pueden existir factores externos que ponen en peligro al resto de los ciudadanos.

2. Contacta a los servicios de emergencias y proporciona la dirección correcta del accidente. También se debe especificar cuántos involucrados hay y si hubo personas lesionadas.

3. Si hay personas heridas intenta esperar a los servicios de emergencias, pues sacar del auto a personas lesionadas de forma incorrecta podría poner en riesgo su vida.