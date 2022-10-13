Elon Musk está bajo investigación federal en Estados Unidos por Twitter

El empresario Elon Musk, CEO de Tesla, Space X y otras compañías, se encuentra bajo investigación federal en Estados Unidos. Esto de acuerdo con los abogados Anderson Corroon LLP, quienes defienden en los tribunales del estado de Delaware a Twitter Inc., compañía dedicada a las redes sociales que intentó comprar por 44,000 millones de dólares meses atrás; sin embargo, cuando Musk retiró esta oferta provocó que se emprendieran acciones legales en su contra.

Según un texto publicado por la firma de abogados antes mencionada, firmada el día 6 de octubre de 2022, Elon Musk está siendo investigado y se ha requerido autorización para acceder a su correo electrónico para acercarse a una dictaminación.

Elon Musk se encuentra bajo investigación federal por la compra de Twitter (Imagen: Reuters)|Reuters

"Elon Musk está actualmente bajo investigación por parte de las autoridades federales por su conducta en relación con la adquisición de Twitter", señaló Anderson Corroon LLP, para después agregar que, através de un abogado, el hombre más rico del mundo intercambió "correspondencia sustantiva" con autoridades en relación con sus investigaciones, las cuales serían claves para la investigación.

El mismo 6 de octubre, un juez de Delaware ordenó detener la demanda de Twitter contra Elon Musk, justo antes de que el empresario tuviera que declarar bajo juramento que la compañía le engañó de forma fraudulenta en el intento de compra.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

La resolución indicaba que si Musk, la persona más acaudalada del mundo en 2022, no concretaba la compra antes de la fecha límite del 28 de octubre, se programaría un juicio a partir de noviembre, por lo que el fallo en Delaware le habría dado tiempo de financiar la adquisición por el monto acordado en un principio.

En un principio se tenía la previsión de que Twitter podría interrogar a Elon Musk en la segunda mitad de septiembre; sin embargo, el originario de Sudáfrica sorprendió con una declaración a través de la misma red social, donde señaló que nuevamente estaba interesado en concretar la compra en los 44,000 millones de dólares pactados al inicio de la operación.

