Elon Musk busca voluntarios para probar su chip cerebral para tratar parálisis

Elon Musk aseguró que su empresa Neuralink recibió la aprobación para reclutar voluntarios e implantarles un chip cerebral con lo que realizará sus primeros ensayos en humanos con parálisis. El estudio se realizará en un periodo de seis años para poder probar su eficacia.

En mayo pasado, recibieron la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para su primer ensayo clínico en humanos.

El objetivo inmediato del chip cerebral es que las personas con parálisis puedan controlar sus movimientos mediante sus pensamientos, con la ayuda de una computadora a la que su cerebro estará conectado.

Elon Musk asegura que, más adelante, sus dispositivos podrán tratar otras afecciones como la obesidad, el autismo, la depresión y la esquizofrenia.

Cabe destacar que las pruebas anteriores, que realizaron en animales, están bajo escrutinio federal por posibles violaciones al bienestar animal.

¿Cómo funciona el chip cerebral en humanos?

Mediante una cirugía, un robot colocará en la región del cerebro que controla los movimientos del cuerpo el chip que también está unido a una computadora.

|Reuters

Con esto, las personas que tengan el chip cerebral podrán controlar el cursor o teclado de la computadora a través de sus pensamientos.

De acuerdo con la empresa, el implante cerebral es estéticamente invisible, éste podrá registrar y transmitir señales cerebrales de forma inalámbrica que llegarán a una aplicación que decodifica la intención del movimiento.

Este avance científico tiene el objetivo de ayudar a personas con cuadriplejía, debido a una lesión de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a volver a moverse.

Requisitos para participar en el ensayo clínico de Elon Musk

Tener cuadriplejía (función limitada en los 4 extremidades) debido a lesión de la médula espinal o amiotrófico, esclerosis lateral (ELA) con al menos 1 año post-lesión (sin mejoría)

Tener al menos 22 años

Tener un cuidador consistente y confiable

Durante los 6 años que dure el estudio, los expertos darán seguimiento constante a sus avances para ver su progreso con el chip cerebral.

