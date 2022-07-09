Elon Musk aparece en la conferencia de magnates de Sun Valley

Durante una entrevista ante una audiencia de magnates en la Conferencia Allen & Co. Sun Valley, Elon Musk evitó hablar del colapso del acuerdo para adquirir Twitter y sólo repitió las acusaciones de que hay problemas de cuentas falsas en la plataforma de redes sociales, dijeron a Reuters dos personas que asistieron a la conferencia el sábado 9 de julio.

En la entrevista, Elon Musk dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Marte y ensalzó las virtudes de impulsar la natalidad en la Tierra, dijo una de las fuentes. Musk, presidente ejecutivo deTesla Inc. y de la empresa de cohetes Space X, ha dicho que aspira a establecer una civilización en Marte.

El multimillonario empresario subió al escenario en la Conferencia Allen & Co. Sun Valley, una reunión anual de ejecutivos de medios de comunicación y tecnología en Idaho, menos de 24 horas después de que anunció que puso fin a su oferta de 44,000 millones de dólares para comprar Twitter Inc.

La entrevista fue realizada por Sam Altman, director general de OpenAI, una empresa de investigación de inteligencia artificial, fundada por Elon Musk y otros inversores.

Elon Musk steals the show at the sleepy Sun Valley moguls conference https://t.co/0n2YK7xxRP pic.twitter.com/9dyLpcRJQd — Reuters (@Reuters) July 9, 2022

Musk causa revuelo en la conferencia Allen & Co. Sun Valley

La llegada de Elon Musk a la conferencia de Allen & Co. en Sun Valley supuso una sacudida al evento que suele ser privado y fuera de las miradas indiscretas de los medios de comunicación.

"Parece un absoluto desorden", dijo un alto ejecutivo de medios de comunicación, quien habló bajo condición de anonimato antes de la entrevista. "El tipo crea sus propias reglas (...) No me gustaría ser Twitter, donde tienes que tomar a este tipo en serio".

La conferencia de Sun Valley suele ser cubierto como una versión de la Gala del Met, con fotógrafos que capturan las llegadas de los magnates de los medios de comunicación y reporteros que toman nota sobre los almuerzos en el café Konditorei.

Un agente de Hollywood había expresado el viernes su esperanza de que la entrevista a Elon Musk animara la atmósfera cerebral y aburrida de la conferencia de este año.

#SunValley || Bill Gates, Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg Tim Cook, Warren Buffet y más 💰



La lista completa de invitados al evento que se parece al retiro de fin de semana Argestes de #Succession 📜(vía @BusinessInsider) https://t.co/J1HeauHfXd pic.twitter.com/GW5rOHEiGa — Broder (@juanbrodersen) July 5, 2022

Musk no comprará Twitter

Horas antes de su aprticipación en la Conferencia Allen & Co. Sun Valley, los abogados de Musk entregaron una carta de ocho páginas a Twitter, diciendo que planeaba cancelar el acuerdo para adquirir la red social.

El documento, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa, alegó que Twitter no había respondido a las repetidas solicitudes de información de los últimos dos meses, ni había obtenido su consentimiento antes de tomar medidas que pudieran afectar a su negocio, como el despido de dos ejecutivos clave.

Hasta ese momento, las conversaciones en los círculos de los medios de comunicación se centraban en la reevaluación por parte de Wall Street del negocio del streaming a raíz de las pérdidas de abonados de Netflix Inc.