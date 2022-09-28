Embajada de EU pide a sus ciudadanos abandonar Rusia “de inmediato”

La Embajada de Estados Unidos (EU) en Moscú exhortó a todos sus ciudadanos a que abandonen de inmediato Rusia para evitar que sean reclutados por el ejército movilizado de Vladimir Putin.

En una alerta de seguridad, publicada en su página web, la Embajada dijo que Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de doble nacionalidad, negar su acceso a la asistencia consular e impedir su salida para ser reclutados en las filas del ejército y luchar contra Ucrania.

Las autoridades estadounidenses también advirtieron que salir de Rusia se ha vuelto cada vez más difícil debido a que cientos de jóvenes quieren abandonar ese territorio para no ser reclutados por las tropas de Putin.

“Las opciones de vuelos comerciales son extremadamente limitadas en la actualidad y, a menudo, no están disponibles con poca antelación. Las rutas terrestres en coche y autobús siguen abiertas”, indicó la Embajada de EU.

🔴#Alerta | La embajada de #EstadosUnidos en #Rusia pidió a sus ciudadanos abandonar el país para evitar que sean reclutados por el ejército movilizado de Vladimir Putin. pic.twitter.com/q6o1IrOrNV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2022

Además, afirmó que tiene “severas limitaciones” en su capacidad de ayudar a los ciudadanos estadounidenses, y que las opciones de transporte podrían volverse más limitadas en las próximas horas o días.

Putin anunció que 300 mil jóvenes deberán ir a la guerra

El pasado 21 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una “movilización parcial” de la población y resaltó que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia y que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, serán llamados a unirse a la guerra.

Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, precisó que 300 mil reservistas serán llamados a filas, pero antes de ser enviados a sus unidades, recibirán entrenamiento adicional.

Después del anuncio que hizo Putin, los vuelos para salir de Rusia hacia Turquía aumentaron su precio y se agotaron rápidamente.

De acuerdo con los datos de Google Trends, hubo un aumento de las búsquedas de Aviasales, el sitio de reservas de vuelos más popular de Rusia.

Los vuelos directos desde Moscú a Estambul (Turquía) y Ereván (Armenia), destinos que permiten a los ciudadanos de Rusia entrar sin visa, se agotaron tras el anuncio del presidente ruso.

