Embajador de Israel en México visita a Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, y el Embajador de Israel en México, el Sr. Zvi Tal, se reunieron en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México.

Este encuentro se da tras los acontecimientos ocurridos contra el inmueble diplomático de la Embajada de Israel el pasado miércoles 21 de septiembre por parte de un pequeño grupo de manifestantes violentos que acompañaban una marcha de padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum lamentó las afectaciones que se registraron en el inmueble de la Embajada de Israel en México y afirmó que resulta vital la seguridad e integridad de las representaciones diplomáticas acreditadas en el país.

Sheinbaum y el Embajador Zvi Tal coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, especialmente entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Embajada de Israel, esto en el marco del 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Encapuchados dañan embajada de Israel en México

Normalistas de Ayotzinapa realizaron “pintas” y destruyeron cámaras de seguridad en la Embajada de Israel, esto durante una manifestación que inició de forma pacífica el pasado miércoles 21 de septiembre, como parte de las acciones por los 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

