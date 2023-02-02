Embajada de Japón en CDMX lanza eventos de artes marciales

La embajada de Japón en la Ciudad de México (CDMX) da una sorpresa a los amantes de las artes marciales, pues para este febrero de 2023 se llevarán a cabo eventos y demostraciones abiertas para todo el público.

Los eventos de artes marciales se llevarán a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y serán desde el miércoles 1 de febrero y hasta el sábado 18 de febrero.

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Te compartimos el calendario de febrero de las actividades de la exposición "DŌ", en el @MuseoCulturas y ahora también con conferencias, demostraciones y talleres de IAIDŌ y KOBUDŌ.#CulturaJapón #artesmarciales #JHSP pic.twitter.com/AXSYnxwDhf — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) January 31, 2023

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo los eventos de artes marciales en CDMX?

La embajada de Japón explicó a través de su cuenta de Twitter que los eventos de artes marciales se llevarán en la Sala Eusebio Dávalos del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda 13, en el Centro Histórico de la CDMX.

La entrada será libre; sin embargo, el cupo límite será de 50 personas en la sala. Asimismo, se destacó que se llevarán a cabo los protocolos sanitarios emitidos por la secretaria de Salud.

El calendario de demostraciones y eventos de artes marciales en la CDMX por parte de la embajada de Japón para febrero es el siguiente:

Miércoles 1 de febrero : se llevará a cabo el taller de Aikido por Seirenkan Tendoryu Aikido Lorena Fortolis a las 17:00 horas.

: se llevará a cabo el taller de Aikido por Seirenkan Tendoryu Aikido Lorena Fortolis a las 17:00 horas. Sábado 4 de febrero : conferencia y demostración de iaido por Hanko Budo Kai David Martínez González a las 14:00 horas.

: conferencia y demostración de iaido por Hanko Budo Kai David Martínez González a las 14:00 horas. Miércoles 8 de febrero : taller de aiaido por Hanko Budo Kai David Martínez González a las 17:00 horas.

: taller de aiaido por Hanko Budo Kai David Martínez González a las 17:00 horas. Sábado 11 de febrero : demostración y taller de kendo por Meishinkan Mayumi Katsura y Juan Carlos Horita a las 15:00 horas.

: demostración y taller de kendo por Meishinkan Mayumi Katsura y Juan Carlos Horita a las 15:00 horas. Miércoles 15 de febrero : taller deaikido por Seirenkan Tendoryu Aikido Lorena Fortolis a las 16:00 horas y un taller de aiaido por Hanko Budo Kai David Martínez González a las 17:00 horas.

: taller deaikido por Seirenkan Tendoryu Aikido Lorena Fortolis a las 16:00 horas y un taller de aiaido por Hanko Budo Kai David Martínez González a las 17:00 horas. Sábado 18 de febrero: conferencia y demostración de kobudo por Katori Shinto-ryu Shibu México Carlos Torres a las 14:00 horas y demostración de kyudo por Kyudo Kai México A.C. Ali Zolfaghari a las 15:00 horas.

Cabe destacar que la embajada de Japón en la CDMX constantemente comparte eventos que se llevan a cabo en la capital.