EU presume resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico de México

El gobierno de Estados Unidos presumió los resultados de las nuevas políticas impulsadas por el presidente Donald Trump contra los grupos criminales de México.

El mensaje se centró en las acciones realizadas por las autoridades de ambos países para evitar que cargamentos de drogas y armas crucen la frontera con rumbo a la unión americana.

Los resultados en la frontera de México y Estados Unidos

Fue Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, quien usó sus redes sociales para publicar un mensaje resaltando el trabajo de ambos países.

“Bajo el liderazgo de Donald Trump, nuestros países están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas. Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea más sólida”, inició el embajador.

Bajo el liderazgo de @POTUS @RealDonaldTrump, nuestros países están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas. Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea… pic.twitter.com/F9Dt0uFX9F — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 4, 2026

Lucha contra el trafico de drogas a Estados Unidos:



Reducción del 35% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos al cierre de 2025.

Disminución del 50% de las incautaciones de droga en la frontera y aumento de las mismas en territorio mexicano.

Disminución del 50% del tráfico marítimo de drogas.

Incautación en México de 80 toneladas métricas de cocaína.

Desmantelamiento en México de casi 2 mil 700 laboratorios clandestinos.

Resultados contra el tráfico ilegal de armas

En el mismo comunicado, el embajador de Estados Unidos en México, señaló los resultados en el combate al tráfico ilegal de armas.



Aumento del 125% de las incautaciones de armas de fuego ilegales en Estados Unidos.

Más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos de municiones fueron retirados de los cárteles.

Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas.

"Estos resultados son posibles gracias a la cooperación sin precedentes entre nuestros gobiernos. Apenas estamos comenzando. Hay mucho más por venir", cerró Ronald Johnson.