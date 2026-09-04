“Sólo tienen tamales y tomates": Trump amaga con romper la relación comercial con México

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a demeritar el papel de México para la economía de su país.

Mientras respondía preguntas de periodistas en la Oficina Oval, el mandatario señaló que México no tiene nada que ofrecer, asegurando que pierde miles de millones de dólares todos los años al negociar con nuestro país.

Trump asegura que México no le aporta nada a EU

En la ronda de preguntas y respuestas ante medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos no dudó en demeritar el papel de México en la relación comercial de ambas naciones.

"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México”, inició el mandatario estadounidense.

🇺🇸🇲🇽 Donald Trump dice que México no tiene “nada que ofrecer” a Estados Unidos más allá de “tamales y tomates”.



“Básicamente, ellos no tienen nada que necesitemos”, añadió. pic.twitter.com/jJsxEvIol6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

“Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir tienen tamales picantes, tomates, un par de cosas, pero, básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos", agregó Donald Trump.

Además, aseguró que Estados Unidos tiene todos los recursos necesarios para no depender de sus vecinos.

¿Cómo van las negociaciones del T-MEC?

Las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, y el proceso de revisión del T-MEC se encuentran en una etapa compleja tras la activación formal de la revisión del 1 de julio de 2026, manteniendo el diálogo trilateral y preparándose hacia la cuarta ronda de conversaciones.

El gobierno mexicano ha señalado en distintas ocasiones las dificultades que se han presentado a lo largo de las tres rondas de conversaciones, sin embargo, se confía en que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a los tres países involucrados.

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acordaron continuar las conversaciones del T-MEC en septiembre.

Mientras que Estados Unidos y Canadá se encuentran en un momento diplomático muy tenso, pues Donald Trump tomó la decisión de aplicar aranceles de hasta el 50%, algo que respondió el mandatario del país de la hoja de maple con el llamado “dólar por dólar”.

