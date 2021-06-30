En Argentina, embarazada organiza baby shower aunque tenía Covid-19

Una mujer embarazada organizó una fiesta de baby shower en Argentina a pesar de que sabía que tenía Covid-19, pues tan solo un día antes había dado positivo a una prueba de detección del virus. Por estos hechos, la joven podría ser procesada.

El baby shower ocurrió el domingo pasado en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, al sur de Argentina.

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La mujer, identificada como D.B., de 25 años, acudió a un centro de salud para realizarse la prueba de detección de Covid-19 porque presentaba algunos síntomas de la enfermedad. El resultado fue positivo y el personal de salud le dijo que debía hacer el aislamiento correspondiente.

Sin embargo, la joven embarazada no respetó el protocolo sanitario y al siguiente día festejó el baby shower en su casa con la presencia de más de 20 invitados.

Las autoridades locales acudieron al domicilio donde fue realizado el baby shower, luego de que fueron alertados por el personal médico que atendió a la embarazada y personas cercanas, de acuerdo con una declaración a medios locales del subjefe de la Unidad Regional Madryn, Víctor Urrutia.

Tomamos conocimiento después de que nos informaran que esta mujer había publicado el evento en las redes sociales, donde había anunciado fecha y horario.

Embarazada podría pasar hasta 15 años en prisión por baby shower

Las autoridades locales indicaron que cuando llegaron al lugar encontraron a 18 mayores de edad y 6 menores en el baby shower, a pesar de que en Chubut solo se permiten reuniones con un máximo de 10 asistentes.

Medios locales reportaron que la joven embarazada fue imputada por violar el Artículo 202 del Código Penal Argentino, el cual prevé de 3 a 15 años de prisión a quien propague una enfermedad peligrosa y contagiosa. También una infracción por los Artículos 205 y 239, al no respetar las medidas sanitarias vigentes.

Asimismo, el resto de los invitados del baby shower fueron imputados por violar el Artículo 205, por lo que deberán realizar un aislamiento.

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