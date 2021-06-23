Hombre buscaba empleo con su bebé en brazos y se hace viral en redes

Un hombre se hizo viral en redes sociales tras salir con su bebé en brazos a las calles de Argentina en busca de empleo.

La historia, protagonizada por Ángel Ariel Ustares, de 34 años, quien llevaba su currículum vitae al momento de salir a buscar empleo con su bebé en brazos, fue compartida en las redes sociales, lo que permitió que rápidamente consiguiera un lugar donde trabajar.

“Angel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté qué hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo”, relató una mujer que compartió el caso en su cuenta de Facebook.

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Tan solo unas horas después, usuarios de las redes sociales compartieron miles de veces la publicación y preguntaron cómo podrían ayudar al hombre con su bebé en brazos. Además, escribieron oraciones con la intención de que consiguiera un empleo rápidamente.

De acuerdo con medios locales, Ángel y su esposa salían a las calles a pedir limosna para alimentar a sus dos hijos porque no tenían un empleo para solventar los gastos, por eso decidió imprimir su CV y entregarlo en distintos lugares.

Redes sociales lo ayudan a conseguir empleo

Luego de que el caso del hombre con su bebé en brazos se viralizó en Argentina con ayuda de las redes sociales, la Fundación Multipolar ofreció ayuda a la familia. Además, el padre recibió diferentes propuestas laborales.

De acuerdo con Sandra Tolosa, la mujer que compartió la foto de Ángel para pider ayuda en redes sociales, el hombre y su familia recibieron comida, un teléfono celular y hasta les alquilaron un lugar donde poder vivir.

Gracias a los internautas, la historia del hombre desempleado con su bebé en brazos tuvo un final feliz porque consiguió empleo como mecánico en una reconocida marca francesa de automóviles, de acuerdo con medios locales.

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