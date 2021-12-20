Emergencia en Malasia por inundaciones históricas

"La lluvia caída (el viernes) ha sobrepasado la media de lluvia en un mes. Es algo que va más allá de lo esperado y solo ocurre una vez cada cien años", dijo el secretario del Ministerio de Medio Ambiente de Malasia, Zaini Ujang. La emergencia por las inundaciones ha ocasionado el desplazamiento de miles de residentes.

La Agencia Nacional para la Prevención de Desastres informó que numerosas carreteras han quedado cortadas y miles de personas atrapadas en sus hogares y vehículos debido a las inundaciones en Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan y Melaka, así como en partes de la capital, Kuala Lumpur.

Piden desesperadamente ayuda

Los malayos desplazados de sus hogares debido a las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales en Malasia pidieron desesperadamente ayuda este lunes, en medio de la protesta del público y los legisladores por las demoras en los esfuerzos de rescate.

Las autoridades de Malasia dijeron el lunes que al menos ocho personas murieron en las inundaciones por los fuertes aguaceros que comenzaron el viernes pasado y que causaron el desborde de ríos que inundaron áreas urbanas y cortaron carreteras.

Miles varados en sus vehículos y casas

Las fuertes lluvias y las riadas también han afectado a algunas terminales del puerto marítimo de Klang, el más importante del país, según el canal Channel News Asia.

Siete de los 13 estados de Malasia se vieron afectados por graves inundaciones, la peor en Selangor, la región más rica y poblada de Malasia que rodea la capital, Kuala Lumpur.

El país tropical del sudeste asiático a menudo tiene una temporada monzónica a fin de año que obliga a realizar evacuaciones masivas.

Más de 5,000 personas huyeron de sus casas en el estado de Selangor, aledaño a la capital Kuala Lumpur por la emergencia. "En Selangor, la situación ocurrió como por sorpresa porque en la temporada de monzones raramente se producen inundaciones", explicó el primer ministro Ismail Sabri Yaakob en una conferencia de prensa el sábado.

Rutas de transporte canceladas

Decenas de rutas de autobuses en la capital y alrededores fueron canceladas y el tren al puerto de Klang fue suspendido.

Más de 66,000 policías, soldados y bomberos participan en las tareas de emergencia y rescate de las personas atrapadas por las inundaciones, que solo en Selangor han provocado al menos 15,000 desplazados.

El primer ministro malasio, Ismail Sabri Yaakob, anunció 23 millones de dólares en ayudas para la reparación de hogares e infraestructuras dañadas por las crecidas.

Se pronostica más lluvia

Aunque el clima lluvioso remitió en algunas zonas, el Departamento Meteorológico advirtió que seguiría lloviendo en partes del estado central de Pahang, donde hay 10,000 personas afectadas por las inundaciones.

El Departamento de Meteorología indicó hoy que continúan las fuertes lluvias en el país con nivel de alerta en algunas zonas como Cameron Highlands, Raub, Kuantan, Temerloh y Pekan.

Malasia tiene dos estaciones lluviosas: una causada por el monzón del suroeste (mayo-septiembre) y otra por el monzón del noreste (octubre-marzo), la más severa y que afecta por lo general a la parte oriental de la península de Malaca y a la isla de Borneo.

