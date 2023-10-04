Emiten alerta en 9 estados por robo de cilindro con gas cloro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta a nueve estados de la República por el robo de un cilindro con gas cloro en el municipio de Irapuato, Guanajuato; el tanque tiene capacidad de 68 kilogramos y representa un riesgo alto para la población.

En sus redes sociales, la CNPC urgió a las autoridades estatales a implementar acciones preventivas para proteger a las personas y reportar el cilindro, con número de serie 7435189, para que sea entregado a los expertos.

El robo del tanque, que pertenece a la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento, del municipio de Irapuato, fue sustraído de la calle Guerrero, en la comunidad de El Copalito, lugar en el que se implementó un operativo para identificar a quienes se lo llevaron.

Estados en alerta por el robo de un cilindro con gas cloro

Los estados a los que se emitió la alerta, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, son los siguientes:



Guanajuato

Querétaro

Jalisco

Michoacán

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

“Policía estatal y municipal realiza recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro, con el apoyo de la Guardia Nacional, se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad”, añadió la CNPC.

Además, el organismo exhortó a las autoridades a comunicarse al 911 o al 800 714 7911, de Protección Civil de Guanajuato; 462 660 2233 de Irapuato o a la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio.

¿Por qué es grave la exposición al gas cloro?

El gas cloro es considerado como un venenoso y puede absorberse a través del cuerpo por inhalación. En algunos casos, según gobiernos, puede causar lagrimeo o puede ser corrosiva a ojos, piel y tracto respiratorio.

Inclusive, la evaporación rápida del líquido puede provocar quemaduras en el área de contacto. En casos más graves, puede terminar con la vida de una persona, motivo por el que las autoridades pidieron ayuda para recuperar el cilindro con gas cloro.