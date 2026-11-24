La gripe aviar A(H5) provocó su primera muerte humana a nivel mundial relacionada con la exposición a ganado lechero infectado o a espacios contaminados.

De acuerdo a lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fallecimiento ocurrió en Estados Unidos, donde también fueron identificadas otras dos personas contagiadas con el virus.

Hay más contagios por gripe aviar A(H5)

Los tres casos corresponden a adultos que trabajaban en explotaciones lecheras del condado de Yakima, en el estado de Washington, zona en la previamente se detectó la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) entre animales de ganado lechero.

De acuerdo con el organismo internacional, las autoridades sanitarias mantienen investigaciones para determinar las circunstancias de los contagios y localizar a otras personas que pudieron estar expuestas.

🚨🦢 ¡DETECTAN MÁS ANIMALES ENFERMOS tras ALERTA por GRIPE AVIAR! Luego de que el fin de semana se activaran protocolos sanitarios en el Zoológico de León, autoridades mantienen medidas especiales ante el aumento de ejemplares contagiados.



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Las labores incluyen el seguimiento de quienes tuvieron contacto con los trabajadores afectados y de quienes estuvieron cerca de los lugares donde se identificó el virus.

¿La gripe aviar A(H5) se propagará a otros seres humanos?

Pese a la gravedad del fallecimiento, la OMS señaló que, con los datos disponibles hasta ahora, no existen indicios de que la infección se haya propagado entre seres humanos.

Por esta razón, considera que el riesgo para la población general continúa siendo bajo.

La Organización Mundial de la Salud también destacó que el fallecimiento representa el primer caso mortal registrado en el mundo después de una exposición a ganado lechero infectado. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han especificado qué tipo de animal fue el origen del contagio.

El organismo recordó que la vigilancia de las infecciones humanas por influenza A(H5) continúa siendo importante, particularmente en lugares donde se han identificado brotes entre animales.

Según el balance de la OMS, hasta el 20 de noviembre se habían contabilizado 75 infecciones humanas por el virus de influenza A(H5) en Estados Unidos desde 2024.