Empalme de legislaturas, el conflicto que viene en 2024

Falta casi un año para que los actuales senadores y diputados concluyan su gestión y quienes ganen en el 2024 formen el nuevo Congreso de la Unión. Pero, hay un conflicto en puerta, que nos podría llevar a tener dos legislaturas, con mil diputados y 256 senadores, es decir, el doble de los que deben ser.

Y es que resulta que nadie se acordó que la Reforma Electoral realizada en 2014, estipuló que los nuevos 500 diputados y 128 senadores entraran en funciones el primero de agosto de 2024 y no el primero de septiembre como tradicionalmente ha sido.

Esto choca con el tiempo que duran los actuales legisladores.

Diputados recibieron constancias de haber ganado la elección en 2021, los senadores en 2018, y asumieron sus cargos.

Pero esa reforma a la Constitución de 2014 entró en vigor el primero de diciembre de 2018, se establecieron cambios para el periodo presidencial y del actual Congreso.

Se establece que el actual periodo presidencial inició el 1 de diciembre de 2018, pero concluye el 30 de septiembre de 2024, y no el 30 de noviembre.

Se precisa que para 2024 el presidente ejercerá su encargo hasta el 1 de octubre y además estipula que cuando el presidente inicie su encargo en esa fecha, el Congreso de la Unión se reunirá a partir del 1 de agosto, y no en septiembre.

Los legisladores ya saben que hay un conflicto legal

“Sin duda es un conflicto constitucional y debe ser resuelto con apego a la Constitución, con sentido común y con generosidad, o sea lo que debe ser es que esta legislatura concluya un mes antes y nos vayamos ya”, apuntó Germán Martínez, senador de Grupo Plural.

Pero ni ellos se ponen de acuerdo para resolverlo.

"Mira, yo creo que solo hay de dos sopas: una, o hay un acuerdo político total, y se hacen las modificaciones legislativas que se tienen que hacer o simple y sencillamente los legisladores de este periodo tenemos que culminar con el período para el cual fuimos electos, no hay otra, no hay otra. Ahí están los derechos adquiridos”, dijo el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Vamos a abordar una iniciativa de ley que presentaré en los próximos días en el sentido de hacerle una reforma a la ley orgánica”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez.

“Me parece que es técnicamente adecuado una reforma al artículo transitorio porque los transitorios son normas que le dan operatividad al cuerpo que acabas de aprobar para que se quede hasta el primero de septiembre y no como está en este transitorio actualmente, hasta el primero de agosto”, dijo el diputado de Morena, Hamlet García.

“Hoy todavía los que vayan a llegar no les ha nacido el derecho, para en todo caso, impugnar algo al final de cuentas se tiene que hacer porque ni modo que tengamos de repente pues en vez 128 senadores, pues tengamos el doble, o los 500 diputados ahora tengamos 1000, o sea, pues eso no puede ser”, dijo el coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería.

Hoy en el Partido del Trabajo (PT), ya pusieron la Constitución bajo la lupa. Presentaron una iniciativa para reformar el Artículo 15 transitorio de la Constitución y cambiar la fecha para que los legisladores que ganen elecciones en el 2024 entren en funciones el primero de septiembre de ese año, y así salvar su periodo legislativo.