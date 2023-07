Morena va por juicio político de ministros de SCJN por altos sueldos

Diputados federales de Morena promueven una demanda de juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los altos sueldos que perciben lo que constituyen, dicen, una la violación sistemática del artículo 127 constitucional.

El grupo de legisladores, encabezados por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, acusaron que llego el momento de poner un alto a los ministros para que se sujeten a la austeridad y acaten la ley suprema que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

Acusan a ministros de abusar de interpretación de Ley de Remuneraciones

En conferencia de prensa, Robles Gómez acusó a los ministros de la SCJN de abusar de ser intérpretes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“Aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el poder judicial y nosotros vamos a estar insistiendo. Presentamos esta demanda de juicio político porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para eso nos eligieron, dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron auto ampararse”, expresó.