Invierno cruel: En Gaza luchan por sobrevivir al clima intenso y a la falta de alimentos

En la Franja de Gaza, sobrevivir se ha convertido en una lucha diaria. A la devastación provocada por la guerra se suma ahora el clima con un invierno implacable, con lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas bajas que golpean a una población desplazada, sin refugios adecuados ni acceso suficiente a alimentos.

De acuerdo con reportes desde el terreno, miles de palestinos enfrentan inundaciones, frío extremo y escasez, mientras barrios enteros permanecen reducidos a escombros. La crisis humanitaria en Gaza se ha profundizado en medio de campamentos improvisados, donde familias enteras intentan resistir condiciones que organizaciones humanitarias califican como inhumanas.

Según el Ministerio de Salud de Gaza , al menos 25 personas han muerto en lo que va del mes, entre ellas seis niños, como consecuencia directa de las condiciones climáticas y el colapso de la infraestructura tras meses de conflicto armado.

El clima agrava la tragedia tras el genocidio en Gaza

Aunque la intensidad de los combates ha disminuido, la población desplazada ahora enfrenta el embate del clima. Las lluvias han provocado inundaciones en campamentos, dejando a decenas de miles de personas expuestas al frío, al viento y a la humedad constante.

Las familias enfrentan una elección imposible: exponerse al derrumbe de estructuras inestables o resistir a la intemperie | CNN

“Despertamos flotando en el agua”, relató una mujer desplazada. “No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos con qué dormir. Todo lo que teníamos quedó arruinado”.

Palestinos viven bajo el agua, entre lonas y ruinas

Los palestinos desplazados viven en tiendas anegadas, colchones empapados y ropa inutilizable. Un padre de familia explicó que vive con su bebé en una tienda improvisada, donde todo está mojado: la ropa, los colchones y el suelo sobre el que intentan descansar.

Familias enteras intentan resistir condiciones que organizaciones humanitarias califican como inhumanas | CNN

Para quienes perdieron sus casas por los bombardeos, las opciones son extremas: resguardarse bajo edificios dañados que pueden colapsar en cualquier momento, o permanecer en tiendas frágiles, incapaces de resistir la lluvia y el viento.

Promesas de reconstrucción en Gaza que no se cumplen

Las promesas de reconstrucción de Gaza siguen sin materializarse. Los planes internacionales para rehabilitar el territorio devastado permanecen condicionados a una segunda fase de un acuerdo político, que incluye el desarme de Hamás y avances dentro de la propuesta de paz impulsada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump .

Mientras tanto, la población civil continúa atrapada entre la incertidumbre política, la devastación física y un clima cada vez más hostil.