La Hora del Planeta 2026: ¿cómo ayuda realmente al medio ambiente?

La Hora del Planeta. Lo que inició en 2007 como un gesto simbólico en Síndney, llega a su 20 edición en 2026 convertido en el mayor movimiento global por la naturaleza. Descubre por qué es crucial la participación para impulsar cambios verdaderos.

La Hora del Planeta 2026

Nacida para llamar la atención sobre el cambio climático, la Hora del Planeta consiste en un sencillo gesto: apagar las luces de edificios, monumentos y hogares durante una hora.

Hoy, casi dos décadas después, este movimiento moviliza a millones de personas en casi 200 países cada mes de marzo en defensa de la Tierra.

¿De qué sirve apagar la luz durante la Hora del Planeta?

Más allá del apagón, este día nos recuerda que la naturaleza es un sistema de soporte vital. Que brinda todo lo que necesitamos: el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos. Apagar la luz es salvaguardar la salud del planeta y la salud y bienestar.

Aunque los impactos del cambio climático son innegables, especialmente en lugares como España, la Hora del Planeta demuestra que hay esperanza.

El poder de 60 minutos

Durante veinte años, este movimiento ha demostrado que la acción conjunta funciona y que cada gesto suma. Lo que empezó como una chispa de esperanza ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes, logrando avances que parecían impensables.

La utilidad real de este movimiento radica en que la acción colectiva:



Impulsa acuerdos climáticos.

climáticos. Acelera la transición a energía limpia .

. Protege ecosistemas y recupera especies.

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